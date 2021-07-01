ФОТО. В Пакруойской усадьбе в эти выходные пройдет фестиваль цветов "Третий сон в летнюю ночь"

С первых дней июля Пакруойис снова станет самым цветущим местом не только в Литве, но и в странах Балтии - здесь начинается ежегодный фестиваль цветов "Третий сон в летнюю ночь". Это зрелище, которое всегда удивляет посетителей новыми художественными решениями, уникальными пространствами и миллионом цветочных композиций.

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Фестиваль цветов, вдохновленный романтической комедией В. Шекспира "Сон в летнюю ночь", открывает свои двери с первых дней июля. Каждый раз посетители поражаются обилию цветов, новаторству красочных композиций и фантазии флористов, и оригинальным скульптурам, созданным специально для фестиваля.

Одна из них - почти 6-метровый персонаж Пак из знаменитой пьесы Шекспира. Автор скульптуры - художник, скульптор Андрюс Петкус, один из самых интересных и хорошо известных в Литве и за рубежом. Созданная им огромная рогатая скульптура вырастает из зелени усадебного парка, а вокруг нее размещены цветочные композиции из особо ядовитых для человека растений.

Foto: Publicitātes attēli

Знакомство с этими цветами, которые мы часто встречаем вокруг нас, не зная, что они ядовиты, подчеркнет и заострит удовольствие от созерцания цветочных композиций. По словам ландшафтного дизайнера Жидруне Валайните: "В быту чаще всего встречаются ядовитые растения - представители семейств рутовых и пасленовых. К ним относятся всем известная рута, табак, дурман, клещевина. Фитолаки и диктоны часто растут в детских садах. У некоторых растений ядовиты листья и сок, у других - плоды. Некоторые из ядовитых растений, такие как клещевина, пижма, также известны как лекарственные растения, а граница между лекарством и ядом иногда очень тонка".

К открытию Фестиваля цветов завершается строительство впечатляющей инсталляции Замка Цветочного царства, созданной известным литовским сценографом Марией Рубавичюте. Замок дополняет стиль детского тематического парка конца 19 века для всей семьи: красочный замок цветочного царства, звук ярмарочного органа, старинная карусель с дизельным двигателем и другие увлекательные экспонаты.

Foto: Publicitātes attēli

Фестиваль миллионов цветов в этом году порадует не только обилием видов цветов, но и цветовой гаммой - подобранной так, чтобы создать эффект цветотерапии.

Те, кто хочет еще больше впечатлений, сможет окунуться в чарующую атмосферу 19 века, восхититься убранством и цветочными украшениями на стенах, окнах и дверях усадебных построек.

Цветочный фестиваль "Третий сон в летнюю ночь" в Пакруойской усадьбе стартует 1 июля. Ознакомиться с программой мероприятия и ценами на билеты можно здесь.

Подробнее об усадьбе и ее возможностях можно прочитать здесь.

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