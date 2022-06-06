ФОТО. В Паланге появилось новое развлечение для тех, кто не боится высоты

В этот сезоне жителей Паланги и гостей курорта радует новое развлечение: в городе появилось большое колесо обозрения. Его установили на ул. Й.Басанавичюса, в самом центре курорта, на территории парка развлечений Palangos vasaros parkas, пишет rus.delfi.lt.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Установленное в Паланге колесо обозрения было создано специально для литовского взморья. Доставка этого сложного оборудования была непростой, поскольку приехало оно в Литву из Нидерландов.

Цена билета - 10 евро, за эти деньги колесо делает три круга. Глава компании-оператора колеса Rota Fortuna Дайнюс Друнгилас сказал, что ориентировались на цены в Таллине, где установлено такое же современное колесо обозрения.

"Палангское колесо технологически современнее таллинского, но руководствовались эстонской ценовой практикой. Она проверена и действует", – пояснил глава компании.

Друнгилас не сказал, сколько стоило колесо обозрения, его разрабатывали специально для Паланги. По его словам, тот факт, что кабины колеса закрытые, действует на людей, которые боятся высоты, они чувствуют себя комфортнее и увереннее.

Друнгилас рассказал, что поиск подходящей конструкции был долгим и нелегким, ведь колесо искали для взморья, где часто дует сильный ветер, бывают бури. Нужны были кабины с отопительной системой и кондиционерами. "Каждый день проводят проверку всех соединений, это занимает два часа, – техническая проверка, тестирование, проверяют каждую кабину, соединения", – сказал он.

"Сегодня у нас есть 7–8 работников, всего их будет около 10. Есть и местные, и приезжая молодежь. Работает не только молодежь, есть кассиры, операторы. Нельзя не учитывать сезонность, поэтому летом, когда потоки больше, нужно больше работников, зимой будем смотреть по потребностям. Пока сложно что-то прогнозировать, ситуация трудно предсказуемая в геополитическом плане. Конечно, осенью работников станет меньше, это понятно", – заметил Друнгилас.

Голландская компания Mondial Rides за 40 лет произвела больше 70 таких колес, которые стоят в разных странах мира.