ФОТО. В Помпеях раскопали идеально сохранившееся жилище рабов

Поразительно сохранившаяся комната, в которой когда-то жили рабы, была обнаружена в древнем римском городе Помпеи в Италии.

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В маленькой комнате без отделки площадью всего 16 кв.м. сохранились три кровати, деревянный сундук с конской сбруей, одно маленькое окно и даже ночной горшок. Одна из кроватей принадлежала ребенку, пишет "Моя Планета".

Археологи обнаружили останки колесницы. Это означает, что рабы также использовали свою комнату как рабочее место, ремонтируя транспортное средство своего хозяина.

"Невероятная сохранность" комнаты была обеспечена благодаря пирокластическому потоку, накрывшему город при извержении Везувия в 79 году н.э.

Габриэль Зухтригель, генеральный директор археологического парка Помпеи, назвал новую находку "окном в реальность тех людей, которые редко появляются в исторических источниках".

"Настоящее сокровище здесь — это человеческий опыт, в данном случае наиболее уязвимых членов древнего общества, и эта комната является уникальным свидетельством", — сказал Зухтригель.

Вилла района Чивита-Джулиана, расположенная за пределами городских стен Помпеев, была впервые раскопана в 2017 году, и с тех пор было обнаружено несколько потрясающих находок, в том числе церемониальная колесница и конюшня. В ноябре 2020 года команда археологического парка Помпеи создала копии гипсовых слепков двух людей, погибших там во время извержения Везувия.

Руины Помпеев были впервые обнаружены в XVI веке, и к настоящему времени найдено более 1500 из около 2000 жертв.