ФОТО. В Праге вновь появились туристы, но свободно пройти по улицам города все еще можно

"До этого года я был в столице Чехии летом 2017 года, - рассказывает Виестурс Радовицс. - На участке от центральной площади Старого города до Карлова моста пришлось буквально прорываться сквозь толпы туристов. Я даже не пытался перейти мост, чтобы попасть в Пражский Град через Влтаву из-за большого количества людей. Но в конце сентября этого года в Праге была немного другая ситуация: хотя Старый город Праги и Карлов мост полны туристов, по нему очень легко передвигаться, и теперь местных жителей можно увидеть в ранее популярных туристических местах".

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Чехия, в которой заболеваемость Covid-19 и количество жертв этой зимой было одним из самых высоких в Евросоюзе, разрешили туристам из ЕС въезд в страну только с 21 июня. В Старом городе вновь ожили небольшие сувенирные магазинчики, по Влтаве вновь курсируют прогулочные катера, а на Карловом мосту расположились желающие написать ваш портрет художники.

Что касается количества туристов, то до докризисного уровня в Праге еще далеко. Как сообщил Financial Times глава Чешской ассоциации отелей и ресторанов Вацлав Старек, в июле этого года заполняемость отелей в Праге составляла всего 32%. Доходы от туризма в Праге упали в прошлом году на 80%, а число туристов, посетивших столицу Чехии в первом квартале этого года, упало на 96%.

Кроме того, представители туристической отрасли Чехии говорят о том, что большие потери понесла индустрия организации конгрессов, поскольку до эпидемии коронавируса Прага была одним из 10 основных европейских направлений в этом секторе. Сейчас же большинство конференций проводятся виртуально.

Что же касается поездок в Прагу обычных туристов, то и здесь произошли значительные изменения – все больше людей задумываются о том, нужно ли бронировать авиабилеты и отели для поездки, запланированной, например, через полгода. Многие предпочитают покупать билеты и бронировать жилье в последнюю минуту, поскольку гарантировать поездку через шесть месяцев никто не в состоянии.

Впрочем, уже сейчас в Праге можно наблюдать иностранных туристов. Да и жители Латвии туда поехать тоже в состоянии – полеты из Риги в Прагу организуют как airBaltic, так и Ryanair. Главное – выяснить все требования, которые вам нужно будет соблюдать по прилету в Чехию, и надеяться, что когда вы прилетите в Прагу, там еще не будет такого количества туристов, про которое рассказывал Виестурс.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.