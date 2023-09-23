ФОТО. В Риме для туристов вновь открылся древнеримский дворец, который находился на реставрации 50 лет
Foto: AP/Scanpix/LETA

Древнеримский императорский дворец, расположенный на вершине Палатинского холма, был вновь открыт для туристов в четверг (21 сентября), почти через 50 лет после его закрытия на реставрацию.

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Дворец Тиберия или Домус Тибериана, возраст которого оценивается в 2000 лет, был домом правителей древнего города в период Римской империи. Из обширного дворца открывается потрясающий вид на Римский форум внизу.

ФОТО. В Риме для туристов вновь открылся древнеримский дворец, который находился на реставрации 50 лет
Foto: AP/Scanpix/LETA

Последние 50 лет он находился на реставрации - именно столько времени потребовалось реставраторам чтобы укрепить дворец и сделать его безопасным для посетителей. В ходе раскопок также были обнаружено множество древнеримских артефактов.

Хотя домус, или резиденция, назван в честь римского императора Тиберия, археологические исследования относят дворец к чуть более позднему периоду правления Нерона. Считается, что его строительство началось вскоре после Великого пожара Рима, который случился в 64 году нашей эры и спалил 11 из 14 кварталов столицы Римской империи.

ФОТО. В Риме для туристов вновь открылся древнеримский дворец, который находился на реставрации 50 лет
Foto: AP/Scanpix/LETA

После распада Римской империи резиденция веками находилась в запустении, пока в 1500-х годах дворянская семья Фарнезе не разбила вокруг руин обширный сад.

Домус, построенный на северо-западном склоне холма, считается первым настоящим императорским дворцом. Помимо резиденции императора, комплекс включал в себя сады, культовые сооружения, помещения преторианской гвардии, защищавшей правителя, и служебный район для рабочих с видом на Римский форум.

ФОТО. В Риме для туристов вновь открылся древнеримский дворец, который находился на реставрации 50 лет
Foto: AP/Scanpix/LETA

Раскопки и реставрационные работы, проводившиеся также во время пандемии Covid-19, когда в течение нескольких месяцев туризм был минимальным, помогли археологам собрать воедино многовековую историю места, которое долгие годы пребывало в запустении.

Посетители вновь открытого дворца смогут полюбоваться подборкой из сотен найденных артефактов, в том числе предметов из металла и стекла. А также статуями, украшениями и древними монетами.

ФОТО. В Риме для туристов вновь открылся древнеримский дворец, который находился на реставрации 50 лет
Foto: AP/Scanpix/LETA
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