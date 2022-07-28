ФОТО. В Саудовской Аравии построят зеркальный город-линию длиной 120 км
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман представил подробный проект строительства зеркального экогорода The Line.

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ФОТО. В Саудовской Аравии построят зеркальный город-линию длиной 120 км
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Проект The Line анонсировали в январе 2021 года. Мухаммед бен Салман рассказывал, что весь город будет состоять из двух длинных небоскребов, составляющих одну линию протяженностью более 100 км. Город собирались построить в три уровня, без автомобильных дорог, со всей необходимой инфраструктурой. Под землей разместят транспорт и весь сервис для жителей поселения, а снаружи, на природе, будут жить люди. Принц Мухаммед обещал, что в нем не будет автомобилей и загрязнения окружающей среды, пишет "Моя Планета".

ФОТО. В Саудовской Аравии построят зеркальный город-линию длиной 120 км
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Теперь компания NEOM, которая занимается разработкой проекта, сообщила новые подробности. Высота города составит до 500 метров (150 этажей), ширина — всего 200 метров. На площади в 34 км² планируется поселить до 9 млн жителей. В городе-линии будет идеальный климат на протяжении всего года, и люди смогут наслаждаться окружающей природой во время пеших прогулок — компания обещает разбить множество парков.

ФОТО. В Саудовской Аравии построят зеркальный город-линию длиной 120 км
Foto: AFP/Scanpix/LETA

У горожан будет доступ доступ ко всем необходимым для жизни и досуга объектам The Line в пяти минутах ходьбы. Из одного края города в другой можно будет доехать по высокоскоростной железной дороге за 20 минут. В городе построят спортивный стадион и даже пристань для яхт. Обеспечивать жителей едой планируется за счет вертикального земледелия. Горожане будут платить по подписке за завтрак, обед и ужин.

Стоимость строительства всего комплекса сейчас оценивается примерно в 1 триллион долларов. По всей видимости, большую часть денег вложит правительство Саудовской Аравии, что и неудивительно, ведь наследный принц — председатель совета директоров NEOM. По планам, срок завершения амбициозного проекта — 2030 год.

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