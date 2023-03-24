ФОТО. В Сеуле построят самое высокое колесо обозрения без спиц
Foto: Shutterstock

К 2027 году в Сеуле появится новая достопримечательность: в городе планируют возвести высочайшее в мире колесо обозрения без спиц – "Сеульское кольцо". Кабинки будут подниматься на 180 метров.

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Колесо построят в парке Haneul на северо-востоке города. Локацию выбрали неслучайно: парк находится в живописном месте у реки Хан, откуда открываются прекрасные виды на город, неподалеку от стадиона Кубка мира в Сеуле. Кроме того, по заявлению городских властей, новое колесо решили установить как можно ближе к северной границе страны – это символичный жест о стремлении к национальному единству и объединенной Корее, сообщает портал 34travel.me.

На "Сеульском кольце" будет 36 кабинок, каждая из которых будет вмещать до 25 человек. Когда колесо заработает на полную, оно сможет принимать до 11 792 человек в день. Строительство начнется в 2025 году, завершить его планируют к 2027 году.

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A post shared by NAKD SEOUL (@nakdseoul)

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