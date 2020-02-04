ФОТО. В Таллине открылся первый капсульный отель в Балтии. Сколько стоит ночь в нем?

На днях в столице Эстонии был открыт первый в странах Балтии и Скандинавии капсульный отель Capsule Hostels Tallinn, пишет turist.ee.

По словам исполнительного директора Capsule Hostels Tallinn Марека Ыунамяги, идея возникла случайно. "Я долгое время занимался недвижимостью. Появилась возможность приобрести помещения по адресу Пярну мнт 106, где раньше располагалось Eesti Loto. 2/3 территории были сданы в аренду под офис и служебные помещения. И я стал думать, как использовать остальное пространство. Учитывая прекрасное расположение — центр города, а также возможности общественного транспорта, было решено, что самый лучший вариант — гостиница или хостел. Так как в Таллинне дорогих вариантов для размещения туристов и так хватает, я решил, что хорошо бы было открыть что-то дешевое, но оригинальное", — рассказывает Марек Ыунамяги.

"Первые капсульные отели появились в японском городе Осака еще в 1979 году, быстро завоевав популярность по всему миру. Такая капсула — идеальное место для тех путешественников, кто ценит конфиденциальность, хорошее месторасположение, очень быстрый интернет, разумную плату за услуги, но при этом не собирается проводить время в хостеле днем", — рассказывает владелец Capsule Hostels Tallinn.

Стоимость за 1 ночь в хостеле начинается от 30 евро. В эту цену входит: персональный код доступа, магнитная карта как для входа в здание хостела, так и для "своей" капсулы, использование шкафа-гардероба, постельное белье, полотенце, общая душевая комната, тапочки и возможность пользоваться стиральной машинкой.

В каждой капсуле размером 2 х 1 х 1,25 м есть сейф, регулируемый кондиционер, наушники для прослушивания музыки или фильмов, SMART TV, розетка, сверхбыстрый интернет и все необходимое для отдыха. Капсула предназначена только для одного человека.