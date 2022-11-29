ФОТО. В Таллине открылся рождественский рынок и зажглась новогодняя елка

В пятницу на прошлой неделе – чуть раньше Риги – в столице Эстонии зажглась новогодняя елка и заработал рождественский рынок.

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Эстония может похвастаться тем, что даже в самые страшные ковидные времена – в 2020 году, когда практически вся Европа отменила любые празднования и скопления народа, в Таллине таки открылся небольшой, всего на 9 палаток, но настоящий Рождественский рынок. В нынешнем году рождественская ярмарка в столице Эстонии открылась 25 ноября и будет работать до 8 января – дольше ярмарок в Риге и Вильнюсе.

По традиции, которая насчитывает уже более 580 лет, в центре Ратушной площади установлена рождественская ель – высота главной елки страны в этом году составляет 15 метров. Ель украсили золотистые шары и световые гирлянды с лампочками, которые светят холодным и теплым светом.

Foto: KIUR KAASIK / DELFI

В первое воскресенье Адвента на ярмарку прибыл Дед Мороз – в своем домике на Ратушной площади он ждет ребят, готовых прочитать стишок, до последнего дня работы Таллинской Рождественской ярмарки. Письма с просьбами о подарках желающие смогут опустить в почтовый ящик Деда Мороза на стене его домика. Малыши в этом году снова смогут покататься на ярмарке на каруселях – в этом году их будет целых три!

Киоски Рождественской ярмарки предлогают традиционную рождественскую еду – от тушеной кислой капусты и привычных кровяных колбасок до более изысканных блюд, таких как утиные ножки или антрекот из оленины.

Какое же Рождество без сладких лакомств? Впервые на Рождественской ярмарке будет открыт Дом сладостей – его легко можно будет найти по запаху, ведь в нем будут выпекать большие булочки с корицей и кардамоном.

Foto: KIUR KAASIK / DELFI

Сцена Рождественской ярмарки в этом году национальная и по сути, и по форме: в программу вошли выступления исполнителей народных танцев и народной музыки со всей Эстонии. Партнеры программы – Фольклорный совет Эстонии, Эстонское хоровое объединение, Эстонское общество народной музыки и народного танца. По выходным в вечернее время (с раннего вечера пятницы по вечер воскресенья) на сцене будут каждый полный час начинаться выступления разных исполнителей.

При помощи Объединения национальных меньшинств Эстонии на сцене Рождественской ярмарки посетителей будут знакомить со своими национальными культурами ливы, удмурты, украинцы, евреи, чуваши и поляки.

В День святой Люсии, 13 декабря, в 17:00 начнется концерт, организованный посольством Швеции.

Время работы Рождественского рынка:

с 25 ноября по 8 января каждый день с 10:00 до 20:00;

горячие напитки можно будет купить до 22:00 (по пятницам и субботам до 23:00).

Дополнительную информацию о ярмарке и культурной программе можно найти ЗДЕСЬ.