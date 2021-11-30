ФОТО. В Вильнюсе опять создали самую невероятную елку со снежинками

Уже несколько лет подряд самой красивой рождественской елкой в Европе признают зимнюю красавицу из Вильнюса, которая чаще всего выглядит совсем не так, как, по нашим ощущениям, должна выглядеть рождественская ель. Этот год тоже не стал исключением – в столице Литвы опять установили не настоящее дерево, а сложную световую и художественную инсталляцию.

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Засияла вильнюсская елка на день раньше рижской – 27 ноября. "Дерево" можно увидеть на обычном для него месте – возле Вильнюсского собора, его высота в этом году – 27 метров, а в качестве украшений на елке светятся 96 гигантских копий настоящих снежинок со сложными узорами.

На украшение ели также было потрачено 3000 искусственных веточек, 200 кв.м. зеркал, 900 метров гирлянд и два километра гирлянд из лампочек. По словам Доминика Концевичюса, дизайнера нынешней елки, при ее создании они вдохновлялись прошлой зимой, которая в Литве была особенно холодной и снежной. Именно поэтому в качестве украшений для ели были выбраны снежинки, причем все они уникальны.

Foto: Saulius Ziura

Сама инсталляция состоит из трех слоев: нижний слой – это зеркала, которые символизируют лед, и белые еловые ветви в снегу; средний слой – это снежинки, а верхний слой состоит из гирлянд. Все элементы взаимосвязаны: зеркала отражают украшения, огни и окружающую среду – здания, людей, город – и создают чудесный танец огней, цветов и форм.

Впрочем, елка у Вильнюсского собора – это лишь часть городских украшений столицы Литвы. Как украшены улицы Вильнюса, Тургид уже показывал здесь – ФОТО. Фантастически красиво украшенные на новогодние праздники улицы Вильнюса.



Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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