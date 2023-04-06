ФОТО. В Вильнюсском аэропорту появилось яйцо из вещей, которые нельзя перевозить в ручной клади

Если в ближайшее время вас ждет поездка через Вильнюсский аэропорт, то вы можете увидеть оригинальное творение - яйцо, украшенное вещами, которые нельзя перевозить в ручной клади.

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Эта инсталляция высотой больше 1,5 м состоит из более чем 1000 ножиков, ножниц, зажигалок, бритв и других запрещенных предметов. Литовские аэропорты таким образом напоминают пассажирам о важных правилах безопасности.

Яйцо было придумано главой отдела безопасности аэропорта Альгирдасом Вензлаускасом. Он сказал, что такая идея возникла, поскольку все чаще в ручной клади стали появляться запрещенные вещи, а с наступлением лета их количество вырастет. Для инсталляции были использованы оставленные пассажирами на контроле вещи. Так эти предметы "получили вторую жизнь".

"Когда собирается большое количество таких небольших и недорогих вещей, мы их утилизируем, в соответствии с установленным порядком. на этот раз возникла идея использовать их с пользой. Поскольку все эти вещи разноцветные, они подходят для украшения яйца, а оно привлекает внимание пассажиров и выполняет воспитательную миссию", – сказал Вензлаускас.

Это не первая инсталляция из запрещенных вещей. Три года назад под Рождество в Вильнюсском аэропорту была установлена елка, украшенная ножницами, зажигалками, ножами и гильзами.