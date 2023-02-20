ФОТО, ВИДЕО. Хотите увидеть "Титаник" вживую? Вам потребуется всего 250 тысяч евро

Прошло более 100 лет с того момента, как затонул "Титаник", и 25 лет с тех пор, как Лео и Кейт увековечили его злополучное плавание в кино, но корабль все еще будоражит умы большого количества людей. Долгое время о нем сложно было думать, как о реальном судне, медленно разрушающемся на глубине 3800 метров на дне Атлантики, в 400 морских милях от побережья Канады. Но несколько дней назад ученые опубликовали ранее неизвестные кадры лежащего под водой судна. Они были сняты во время водолазной экспедиции в 1986 году.

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Публикация фотографий была посвящена 25-летию выхода на экраны оскароносного фильма Джеймса Кэмерона "Титаник". Уникальные снимки опубликовал Океанографический институт Вудс-Хоул (WHOI).

Но если фотографий вам недостаточно и у вас есть лишние 250 000 евро, то вы можете нанести затонувшему кораблю визит лично. Базирующаяся в США компания OceanGate готовится к своей ежегодной экспедиции на "Титаник", которая стартует в мае 2023 года.

Изображения из экспедиции, совершенной компанией в прошлом году, запечатлели затонувший корабль с детализацией в 8k, что дает лучшее представление о том, что ждет желающих посмотреть на легендарный корабль.

Благодаря снятым OceanGate во время экспедиции фотографиям стали известны новые подробности, такие как имя производителя якоря (Noah Hingley & Sons Ltd), которое ранее было видно неразборчиво.

"Я изучал обломки на протяжении десятилетий и совершил несколько погружений, и я не могу припомнить, чтобы видел какое-либо другое изображение, показывающее такой уровень детализации", — отмечает ветеран погружений к "Титанику", дайвер Рори Голден.

Среди прочего в высоком разрешении были сняты носовая часть могучего корабля, часть его корпуса, грузовой отсек, огромная якорная цепь (каждое звено весит почти 91 кг) и обрушившиеся перила.

На момент постройки "Титаник" был самым большим пассажирским кораблем в мире. Он затонул во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк, когда в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом. В результате стихии погибло более 1500 человек.

Что включает в себя экспедиция на Титаник?

Как утверждает OceanGate, лично осмотрели "Титаник" и окружающие его обломки с момента обнаружения крушения менее 250 человек.



Это ставит "специалистов миссии" — как компания называет участников экспедиции — в довольно привилегированное положение. Чтобы лично увидеть "Титаник", вам должно быть более 18 лет, вы должны уметь держать равновесие на корабле, быть способными путешествовать на небольших судах, взбираться по лестницам и нести тяжести. И иметь в кармане 250 000 евро.

Президент OceanGate Стоктон Раш в свое время работал с НАСА над созданием единственного в мире глубоководного аппарата (небольшого подводного корабля), способного достичь глубины, на которой лежит "Титаник", с пятью членами экипажа на борту.

Если вас выберут, вы отправитесь на восьмидневную миссию с погружениями на батискафе "Титан", названном, по-видимому, не в честь знаменитой лодки, а в честь одной из Лун Сатурна.

Эти экспедиции, по словам представителей OceanGate, являются частью "многолетнего исследования Титаника и его уникальной биоразнообразной экосистемы". И хотя "Титаник", несомненно, является флагманской экспедицией компании, она также организует глубокие погружения на Большой Багамской банке и в таинственный Гудзонский каньон.