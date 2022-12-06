ФОТО, ВИДЕО. Итальянские дизайнеры представили проект огромного плавучего города в виде черепахи

Итальянская дизайнерская студия Lazzarini представила проект огромного плавучего города-яхты под названием Pangeos.

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Предполагается, что если проект будет реализован, то Pangeos станет самой большой плавучей конструкцией из когда-либо построенных: длина судна составит 550 метров, ширина - 610 метров, на борту смогут находиться до 60 000 человек. На странствующей по морям и океанам "черепахе" будут работать несколько отелей, торговые центры, многочисленные рестораны, кафе и увеселительные заведения. Кроме того, часть судна будет предназначена под частные виллы, апартаменты и пентхаусы.

Foto: SWNS/Scanpix/LETA

На верхних открытых палубах планируется разместить вертолетные площадки и солнечные панели для выработки электроэнергии. Pangeos будет полностью электрическим транспортным средством, а его максимальная скорость составит 9,26 км/ч.

Согласно плану дизайнеров, строительство такой невероятной яхты займет около восьми лет. Стоимость проекта - 8 миллиардов долларов США.

Foto: SWNS/Scanpix/LETA

Итальянская дизайнерская студия Lazzarini выражает надежду, что их амбициозной концепцией заинтересуются представители богатейших стран мира. Для постройки судна потребуется строительство специальной верфи с наливным бассейном размерами 650х600 м, расположенном на берегу моря. По замыслу проектировщиков, верфь будет расположена в Саудовской Аравии.