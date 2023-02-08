ФОТО, ВИДЕО. Как самый высокий водопад в Балтии превратился в ледяное царство
Foto: Sergei Listov

Миллионы сосулек и сказочные ледяные фигуры... именно таким пятого февраля увидел самый высокий водопад в Балтии - водопад Валасте - Сергей Листов.

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30-метровый водопад Валасте, расположенный на северо-востоке Эстонии, считается ее национальным символом. Согласно легенде, более 180 лет назад местный житель по имени Краави Юри выкопал дренажную канаву и вывел ее к обрыву Онтика. В 1840 году местная газета Inland, выходившая на немецком языке, посвятила водопаду небольшую заметку и даже назвала его чудом света.

Вода падает с глинта, состоящего из песчаника и древних силурийских известняков. Наиболее зрелищно водопад выглядит весной и во время половодья. Но неповторимые виды открываются в Валасте и зимой, когда дующие с моря северные ветра и водяные брызги превращают растущие на обрыве деревья в ледяные скульптуры.

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