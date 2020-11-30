ФОТО, ВИДЕО. Мелания Трамп в последний раз украсила Белый дом к Рождеству

По давно сложившейся традиции, украшение Белого дома к Рождеству - забота первой леди США. Меланию Трамп в этом отношении всегда выделял хороший вкус, что она и вновь продемонстрировала (пусть и в последний раз) в этом году.

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По словам Мелании, выбранная в этом году тема "Красивая Америка" призвана "отдать дань величию нашей великой нации".

В украшении резиденции американского президента принимали участие волонтеры со всей страны. В общей сложности на территории Белого дома установлены более 60 рождественских елок, развешаны гирлянды совокупная длина которых - около 400 метров.

Главная рождественская ель размещена в Голубой комнате Белого дома. Украшения для нее создали учащиеся школ из самых разных частей страны. Ель в этом году привезли в Вашингтон из штата Западная Вирджиния,

Также по традиции был изготовлен пряничный Белый дом весом более 180 килограммов. Впервые в съедобную композицию включен Розовый сад, реновацию которого в этом году провели по инициативе Первой леди.