ФОТО, ВИДЕО. На воду спущен самый большой в мире круизный корабль – гигантский Icon of The Seas
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Круизное судно, которому суждено стать следующим "самым большим в мире" – гигантский Icon of The Seas – был спущен на воду на финской верфи в Турку, сообщает AP.

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Лайнер принадлежит компании Royal Carribean и, как ожидается, будет перевозить пассажиров по круизным маршрутам Карибского бассейна.

Первых пассажиров новый лайнер примет в начале 2024 года, а пока он только что спущен на воду и "совершает свои первые шаги". Прежде чем пассажиры смогут подняться на борт судна, оно пройдет огромное количество испытаний: более 450 различных специалистов проведут стресс-тесты главных двигателей, турбин, корпуса и спасательных шлюпок судна, сообщает Marine Insight.

Что сразу бросается в глаза, так это огромный аквапарк Aqua Dome в носовой части корабля. Там будут проходить знаменитые водные шоу Royal Carribean, а на корме расположен аквапарк Thrill Island с горками категории 6.

Корабль весит 250 000 тонн и может вместить в общей сложности 7 500 пассажиров и экипаж из 2 500 человек.

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