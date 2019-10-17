Круизный лайнер Braemar шириной 22,5 метра и длиной 195 метров стал крупнейшим судном, которое смогло пройти через узкий Коринфский канал в Греции. Минимальная ширина канала составляет всего 24 метра.

Этот судоходный канал соединяет залив Сароникос и Коринфский залив, что сильно сокращает путь кораблей из портов Италии в Афины. Длина канала 6,3 км и глубина восемь метров.

В момент прохода по каналу на круизном лайнере находилось 929 пассажиров. Один из пассажиров написал в Twitter: "Вид головокружительный. Можно было дотронуться до деревьев, когда проплывали мимо. Поздравления капитану Жожо Главичу и команде".