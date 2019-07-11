С начала лета жители Новосибирска в соцсетях активно делятся фото и видео удивительно живописного водоема с водой бирюзового цвета, пейзажи которого напоминают людям популярные курорты на островах Индийского океана, из-за чего это место называют "Новосибирскими Мальдивами".

В основном люди снимаются на берегу, но есть и те, кто заходит в воду. А это уже представляет серьезную опасность для их здоровья. Все дело в том, что это озеро является золоотвалом ТЭЦ-5, сообщает Stormnews.



Сложно сказать, когда водоем приобрел такой цвет. Весной Сибирская генерирующая компания устраивала экскурсии блогерам на свои предприятия. Про озеро на ТЭЦ-5 ничего не говорилось, а вот золоотвал с обыкновенным цветом воды на ТЭЦ-4 экскурсантам понравился. Но летом ситуация изменилась: на золоотвал ТЭЦ-5 кинулись десятки людей, желающих запечатлеть себя в столь необычном месте. И пока их количество только увеличивается.



Портал НГС подробно рассказал об опасностях для человека в этом водоеме. Озеро - вовсе не природное чудо, а золоотвал, куда сливает отходы ТЭЦ-5. Он расположен в 10 минутах езды от Пединститута и является режимным объектом. Вода с переработанными отходами поступает в котлован по трубам - они идут вдоль всего периметра водоема, а столь яркий цвет ей придает кальций.









"Практически на всех золоотвалах ТЭС, работающих на буром угле, при большой глубине от 1-2 метров от поверхности золы и шлака, которые хранятся в золоотвале, наблюдается такой эффект. Это связано с растворенными солями кальция и других оксидов металлов в такой воде, а также высоким рН, более 8, такой воды", - объяснили журналистам портала представители СГК, почему вода в золоотвале отливает лазурью, и предупредили, что купаться в такой воде категорически запрещено. Ее используют только для транспортировки золы. Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации.