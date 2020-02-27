ФОТО, ВИДЕО. В эстонском Тухала вновь "кипит" ведьмин колодец

Одно из "чудес" соседней Эстонии - необычный колодец, расположенный неподалеку от Таллина в местечке Тухала. Практически каждую весну этот, так называемый ведьмин колодец, начинает "кипеть".



Обычно колодец начинает кипеть во время весеннего паводка, но в этом году все произошло немного раньше. Кипеть колодец может от одного дня до трех недель подряд, пишет портал rus.delfi.ee.

По народному преданию ведьмин колодец начинает кипеть, когда ведьмы Тухала парятся в колодце.

Из ведьминого колодца Тухала "выкипает" до 100 литров воды в секунду.