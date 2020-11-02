Риз Симмонс, Джейми Камаз и Хитчин из Великобритании ведут блог на YouTube, где выкладывают видео с розыгрышами, трюками и пранками. Одна из последних идей — создать собственность на Airbnb. Состав апартаментов самый скромный: матрас, тумбочка, лампа и два стакана для воды. И все это посреди поля. Все аксессуары и мебель друзья брали по бесплатным объявлениям, пишет портал Моя планета со ссылкой на LADbible.

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Авторы розыгрыша разместили объявление на Airbnb под названием "Отель ноль звезд в Лондоне". Неожиданно для них самих предложение оказалось очень популярным среди желающих снять жилье. Деньги с потенциальных арендаторов они не брали.

Knuckleheads deliberately create the world's worst AirBnB listing, and still get bookings. https://t.co/1xBPkS94po pic.twitter.com/5V7AY57Ard — Mike Elgan (@MikeElgan) October 29, 2020

"Мы хотели создать худшие апартаменты на Airbnb, собрали множество вещей, которые нашли на Facebook бесплатно. Но, к нашему удивлению, когда мы загрузили предложение на Airbnb, у нас возник безумный интерес к людям, которые приходят и остаются в нашем заведении", — рассказал Риз Симмонс.

Риз также сказал, что некоторые люди и правда оставались на ночевку в поле.

"Это классное достижение. Создать худший Airbnb в мире, а затем получить безумное количество запросов на проживание — это то, что мы никогда не забудем. Неизвестно, что будет дальше. Возможно, мы превратим эту идею в свой бизнес!" — добавил Риз.