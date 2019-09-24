135-метровое здание должно стать самым высоким в чешской столице. Проект представили известный уже по многим пражским памятникам и инсталляциям скульптор Давид Черни и руководитель архитектурной студии Black n´ Arch Томаш Чисар, сообщает портал News.Expats.cz.

По их задумке, в огромное здание должен "врезаться" большой танкер, который со временем будет покрыт зеленью. Эта необычная архитектурная инсталляция должна призвать людей к бережному отношению к природе и решению проблем загрязнения окружающей среды.

View this post on Instagram A post shared by David Straka (@straka.david) on Sep 21, 2019 at 8:00am PDT

По предварительным оценкам, инвестиционные затраты составят 2 млрд чешских крон (около 77 млн евро). Застройщик надеется начать строительство в 2021 году и сдать здание в эксплуатацию через три года после начала стройки.