135-метровое здание должно стать самым высоким в чешской столице. Проект представили известный уже по многим пражским памятникам и инсталляциям скульптор Давид Черни и руководитель архитектурной студии Black n´ Arch Томаш Чисар, сообщает портал News.Expats.cz.
По их задумке, в огромное здание должен "врезаться" большой танкер, который со временем будет покрыт зеленью. Эта необычная архитектурная инсталляция должна призвать людей к бережному отношению к природе и решению проблем загрязнения окружающей среды.
По предварительным оценкам, инвестиционные затраты составят 2 млрд чешских крон (около 77 млн евро). Застройщик надеется начать строительство в 2021 году и сдать здание в эксплуатацию через три года после начала стройки.
TagsЧехия
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