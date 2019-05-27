В Швеции соорудили ресторан McDonald's площадью 50 на 50 сантиметров. Это полноценный пчелиный улей.

Популярный общепит называет этот филиал самым маленьким в мире, но создан он не для красивого словца: инициатива направлена на сохранение популяции пчел. В шведской сети McDonald's на крышах некоторых ресторанов хорошим тоном стало устанавливать на крыше ульи — это помогает уменьшить плохое воздействие на окружающую среду, сообщает портал 34travel.me.

View this post on Instagram A post shared by Clio Awards (@clioawards) on May 24, 2019 at 7:32am PDT

Маленькое сооружение полностью копирует привычный дизайн. Улей выполнен в корпоративных цветах McDonald's и украшен буквой M на крыше. По фасаду расклеены рекламные афиши, а сбоку даже пристроился McDrive. Внутри находятся около десяти пчелиных сот. Улей способен "обслуживать" тысячи насекомых.

Улей-ресторан разработало креативное агентство NORDDDB. Его открытие приурочили ко Всемирному дню пчел — 20 мая. На следующий день "ресторан" продали с аукциона, средства ушли на благотворительность.