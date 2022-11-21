ФОТО. Вильнюс украшают к Рождеству: уют и виды словно из сказки

С первым снегом приходит настоящее праздничное настроение, которое еще больше усиливается запоминающимися рождественскими видами. А старый город Вильнюса потихоньку начинает напоминать сказку.

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Интересней всего украшен, конечно, Старый город Вильнюса, где уже чувствуется дух Рождества: Пассаж Сенаторю, улица Стиклю и другие места украшены праздничными атрибутами.

На улице Стиклю, как и всегда, с приближением Рождества появляется множество крошечных елок, а пассаж Сенаторю встречает яркими огоньками и большой уютной елкой.

26 ноября на Кафедральной площади зажгут главную елку Вильнюса, также столица пригласит на ставшую уже традицией рождественскую ярмарку.