ФОТО. Вильнюсцы потрясены: в центре столицы появилась елка и рождественский городок
Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Во вторник вильнюсцы не могли поверить своим глазам: еще даже не середина октября, а у Ратуши ставят елку и рождественский городок. Однако, как выяснилось все это - всего лишь декорации для съемок рекламы.

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"Уже совсем сошли с ума? ще не было Дня всех святых, а мы к Рождеству готовимся?", – не скрывала удивления Агне из Вильнюса.

Вскоре фотографии стали распространять в социальных сетях. Одни шутили, что после такого года надо на самом деле раньше праздновать Рождество, другие возмущались и саркастически замечали, что, наверное, елку надо было ставить в сентябре.

На сайте муниципалитета сказано, что в 14-15 октября на Ратушной площади будут снимать рождественскую рекламу.

Обычно рождественскую елку в столице устанавливают в конце ноября.

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