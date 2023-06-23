ФОТО. Все ваше тело будет болеть – но зато какие впечатления! Как активно отдохнуть на юго-востоке Финляндии

Когда речь заходит о поездке в Финляндию, можно часто услышать от людей "ой, а что мы там не видели?" Однако на самом деле большинство туристов так и не выезжают за пределы Хельсинки - и совершенно зря! Всего в одном-двух часах езды от финской столицы можно найти много всего интересного - от необычных музеев до захватывающих дух полетов в аэротрубе.

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К счастью, паромы легко позволяют попасть из Таллина в Финляндию на машине, а это значит, что можно выехать за пределы финской столицы и открыть для себя новые места. Здесь найдется, что посмотреть, как для любителей спокойно провести время на природе, так и для любителей чего-то более экстремального.

Например, в ста километрах от Хельсинки находится поселок Руотсинпюхтяя, который по-шведски называется Стрёмфорс. И не спроста - в этом регионе исторически проживало достаточно много шведов, поэтому здесь можно увидеть много деревянных домов красного цвета с белыми оконными и дверными рамами.

Foto: Andrei Danilo, Delfi

Через поселок как раз протекает речка Кемийоки, по которой можно сплавится на байдарке, сапе или каяке. Каяк вполне подойдет для тех, кто никогда раньше не занимался подобными активными развлечениями - главное выбрать не особо длинный маршрут, чтобы ваши руки не устали. На нем также минимальный шанс того, что вы окажетесь в воде, если конечно сами того не захотите.

По пути можно насладиться видами природы, а если вам повезет, то возможно даже увидеть некоторых обитателей местных лесов. В располагающихся неподалеку живописных домиках есть несколько ресторанов, где можно будет утолить свой разыгравшийся после физической нагрузки аппетит.



Если ехать дальше на восток, то совсем неподалеку от границы с Россией находится Бункер-музей, где можно подробно узнать об истории Финляндии во время Зимней войны СССР и Второй мировой. Там же сохранилась часть "Линии Салпа" - гранитный глыбы, которые должны были помешать танкам противника продвинуться вперед.

Как следует из названия музея, там есть несколько бункеров времен Второй мировой, которые можно посетить и тщательно осмотреть. А самое главное - в одном из них можно остаться на ночь! Ночь в бункере, возможно, не особо комфортабельная, зато уж точно незабываемая. Для этого нужно всего лишь заранее забронировать бункер (как бы смешно это ни звучало) и иметь с собой спальный мешок. Ну и утеплиться как следует, ведь ночи в этих краях холодные. На фото ниже изображен как раз тот самый комфортабельный бункер. Сколько звезд дадите?

Foto: Andrei Danilo, Delfi

Недалеко от музея находится небольшая пивоварня Takatalo & Tompuri, на которой производится финское крафтовое пиво Kaski. Любители пенного могут насладиться там различными вкусами пива, среди которых особенное копченое, которое получило несколько наград. Те, кто не любит пиво, могут довольствоваться продающимися там лонг-дринками с джином и лесными ягодами Tornio или же просто от души отобедать в находящемся при пивоварне ресторанчике.



Если вы планируете поездку на юг Финляндии летом, то стоит прокатиться на пароме из Хамина на остров Улко-Таммио, являющийся частью национального парка. На острове нет практически ничего, кроме природы - но зато какой! Она совсем не похожа на природу, которую мы привыкли видеть в Эстонии и Южной Финляндии. На скалистом острове создается ощущение, что вы находиться где-то в горах. Еще один бонус поездки на остров летом - возможность искупаться (если повезет с температурой воды) и позагорать на скалистом берегу.





Для любителей более спокойного отдыха на природе подойдет национальный парк Валкмуса, где можно прогуляться по болотным тропам различной длины, а на смотровых башнях последить за гнездящимися на болотистой местности птицами. Тут природа уже больше похожа на эстонскую, зато в определенное время года там достаточно ягод - от банальной черники до неуловимой морошки. Главное, успеть собрать их раньше других!

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Foto: Andrei Danilo, Delfi

Но если все это кажется вам слишком скучным, то есть что-то более экстремальное. Советую оставить это занятие на конец поездки, так как после него у вас действительно будет болеть все тело. В ста километрах от Хельсинки находится Aeronautica Arena, где можно полетать в аэротрубе и заняться серфингом на специальном водном тренажере.

В полете в аэротрубе нет ничего страшного, правда, расслабиться и получать удовольствие там не получится. Чтобы держаться на сильных потоках воздуха все же приходится задействовать все свои мышцы. Особенно дух захватывает от полета к верху купола аэротрубы, как будто на аттракционе в лунопарке. Главное - довериться инструктору, ведь он точно не позволит вам размазаться о решетку на полу аэротрубы.

Не особо получится расслабиться и на серфинге. Тут все зависит от баланса, а для этого также нужно напрячь все мышцы своего тела. Самое интересное, что вода там течет под сильным напором не вниз, как на горках в аквапарке, а в верх. То есть, одна неуклюжее движение - и мощный поток воды выносит вам наверх горки.

Поэтому даже встать на доске на колени - уже достижение. Если же вы уверены в своем умении сохранять баланс, то можно попробовать постоять на доске, что уже гораздо сложнее. Однако те, кто давно занимается таким видом серфинга, могут рассекать по горке во все стороны, словно по волнам, да еще и исполнять трюки. Во всяком случае, в отсутствии волн, как на Бали, этот тип серфинга вполне подойдет. Главное, не дать потоку воды со всей силы отбросить вас в стенку, иначе синяков не избежать.

После того, как вас изрядно потрепало в аэротрубе или на серфинге, можно расслабиться в находящемся там же ресторане, а уже потом отправиться обратно в Хельсинки и на паром - дорога займет менее полутора часов.