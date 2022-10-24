ФОТО. Всего в 10 километрах от границы с Латвией: уникальная болотная тропа Нигула на юге Эстонии

На юге Эстонии, буквально в 10 километрах от границы с Латвией находится одна из лучших (если не самая) болотных троп Эстонии – учебная тропа болота Нигула. За пару недель до поездки в Нигула, мы побывали на литовской тропе Мушос Тирелис и несмотря на то, что обе тропы – болотные, они сильно отличаются как друг от друга, так и от латвийских болот. А, значит, тропа на болоте Нигула – более чем достойна того, чтобы на ней побывать.

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Природный заповедник Нигула был создан 65 лет назад для охраны природных территорий площадью 6400 га. Сердцем заповедника считается верховое болото Нигула, включающее в себя пять болотных островков (т.н. "пеакси"), поросших вековым лесом, и большое реликтовое озеро. Именно у западной части озера и начинается тропа, длиной 6 километров.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Тропа тянется до самого крупного болотного острова – Салупеакси. Растущий там рамень (перелесок) – это наследие теплого и влажного климата, который был здесь 5-6 тысяч лет назад. Прогулка по острову будет небольшой, но вы моментально растеряете все то ощущение болота, которое было на тропе до этого: окружать вас будет настоящий лес.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

На болоте растет большое количество клюквы (эта ягода является символом заповедника Нигула) – в некоторых местах ее можно сорвать, даже не сходя с мостков. Но сходить с них мы бы вам не рекомендовали: сами по себе мостки позволяют гулять по ним в любой обуви, даже не подходящей для поездок на болота, но шаг в сторону – и можно здорово промочить ноги.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Примерно посередине тропы расположена невысокая смотровая вышка, на которую можно залезть и понаблюдать за деятельностью болотных жителей. Нам, к сожалению, никого увидеть не удалось, но в начале тропы мы обнаружили следы деятельности бобров.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Тропа не круговая, поэтому, дойдя до Салупеакси, вам придется повернуть назад. Впрочем, на острове есть благоустроенное место для отдыха, где можно посидеть и перекусить перед возвращением. Посидеть можно и на вершине смотровой вышки – там установлено несколько скамеек.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Информационных стендов на самой тропе нет, но для тех, кто знает эстонский, прогулку можно совместить с прохождением небольшой викторины. Для этого нужно будет прочитать инструкцию на стенде на парковке у тропы, и скачать указанное там приложение. Во время похода по тропе в приложении будут появляться вопросы о болоте, его природе, животном мире и островах, на которые нужно будет отвечать. Мы честно провалили квиз, ответив правильно лишь на половину.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Что же касается парковки, то в начале тропы есть место, где можно оставить машину. Туда влезает примерно 10 автомобилей и к тому моменту, как мы вернулись их прогулки по тропе – примерно в два часа дня – все места уже были заняты. Также рядом с парковкой расположен туалет и небольшое место для отдыха – деревянные скамейки и стол под навесом.

И учтите, что последние 15 минут по направлению к болоту вам придется ехать по грунтовке. К счастью, она довольно ровная, с минимумом камней и не очень пыльная. Поэтому мыть машину немедленно после поездки вам не придется.