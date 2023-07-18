ФОТО. Всемирно известный фотограф собрал в Финляндии сотни обнаженных людей. Вот что из этого вышло

В минувшую субботу всемирно известный американский фотограф Спенсер Туник (56 лет) организовал в финском городе Куопио инсталляцию, в которой приняли участие сотни полностью обнаженных людей.

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Скандальные фото были сделаны в субботу около трех часов ночи. Для участия в этой необычной постановке в Куопио собралась большая масса людей. Фотограф Спенсер Туник, организовавший все это зрелище, в последний раз снимал в Финляндии 21 год назад. Теперь он снова собрал большое количество людей разного возраста.

Люди стояли посреди улицы, босые и голые, а Туник руководил их движениями через громкоговоритель, после чего участники фотосессии принимали разные позы и делали всевозможные фигуры. Целью Туника было показать, как обнаженные люди могут гармонировать с окружающей средой.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В мире к работам фотографа относятся очень неоднозначно. Одни восхищаются и постоянно следят за творчеством, другие же негодуют и призывают байкотировать выставки. Так, например, власти Южной Кореи и Тайваня запретили выставлять его работы в музеях, так как посчитали, что фотографии слишком провокационные.

"Финны были удивительно естественны, когда раздевались. Они разделись безо всякого чувства стеснения", — рассказал Туник о съемке в Куопио.

Издание Ilta-Sanomate спросило фотографа, вел ли кто-нибудь себя непристойно во время съемок. "Никогда. Мы сразу даем понять, что любое неподобающее поведение неприемлемо", — сказал Туник, добавив, что каждый участник до съемки подписывает специальный контракт.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Одним из участников инсталляции стал 44-летнего Юсси Риссанен, который уже принимал участие в аналогичной фотосессии Туника 21 год назад. По словам мужчины, ему очень нравятся работы мастера. "Они очень бодипозитивны", — говорит он, добавляя, что чувствует себя абсолютно комфортно в голом виде. Риссанен рассказывает, что однажды вместе со своей девушкой даже ходил голым в ночной клуб. Это была серия вечеринок, на которых нужно было снять одежду и оставить ее в гардеробе, чтобы попасть в заведение.

Еще одна участница инсталляции 38-летняя Клаара Кемппайнен рассказала, что во время фотосессии заметила перед собой женщину, которой явно было некомфортно. Но проблема была вовсе не в смущении, а в муравьях, которые ползали по ее телу. "Я пыталась ей помочь и отпугнуть их. Всё это, конечно, было очень весело", — вспоминает Кемппайнен.