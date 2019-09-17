ФОТО. Вы будете спать в телеге или в аду? Под Вильнюсом нашлась самая поразительная гостиница в Балтии

В деревне Каймину (Соседей), в Ширвинтском районе – среди полей и лесов, на берегу озера – находится самая оригинальная и странная гостиница в Литве. Даже те, кто много ездил по миру, изумляются, увидев такую гостиницу. Журналист DELFI Ориюс Гасановас интересовался, что же это за гостиница.

Бывший ювелир Арвидас Дирмейкис и его супруга Дангуоле хотели создать нечто величественное, о чем все захотят говорить. Нечто большее, чем кольцо с бриллиантами.

Они приступили к осуществлению плана давно – в 2000 году и до сих пор находятся в процессе совершенствования, обновляют, улучшают.

Все началось с того, что пара купила участок земли в обычной деревне Каймину в 30 минутах езды от Вильнюса. Сначала на участке было всего несколько деревянных лачуг. Старая изба и еще более старый хлев.

Однако руки талантливого и трудолюбивого человека совершили чудо. На берегу озера появилась самая оригинальная гостиница в Литве, а может и во всей Северной Европе. Хозяева называют свой проект усадьбой сельского туризма. Да, сначала была усадьба, но хозяева строились-строились и получилась гостиница. В основном здании в форме мельницы – четыре этажа, на которых находятся апартаменты, есть еще одна постройка - старый норвежский дом – три этажа апартаментов для гостей. Все апартаменты совершенно разные.

Эта гостиница называется "Прибежище воздухоплавателей". Арвидас - страстный поклонник воздушных шаров, он летает на них с 1989 года. Именно он управлял воздушным шаром под названием "Литва" во время "Балтийского пути". Остатки того отжившего своей век воздушного шара сейчас можно увидеть в гостинице. Там, где раньше был хлев, а сейчас - ресторан.

Foto: © Deividas Bendžius/delfi.lt

По плану гостиница предназначалась только для друзей-воздухоплавателей Арвидаса. Но те стали привозить своих друзей, а их друзья - своих, так весть об этом месте разнеслась довольно широко.

Гостиницу полюбила и элита страны. Например, баскетболист Арвидас Сабонис, известные телеведущие, политики... Хозяйка гостиницы помнит, какая комната больше всего нравится тому или иному постоянному гостю и бронирует ее для него.

Чтобы оборудовать комнаты, Арвидас и Дангуоле ездили по деревням скупали старые вещи. На первом этаже тема апартаментов - литовская деревня. Эти комнаты предпочитают эмигранты.

Например, в комнате "Господина" вместо кровати стоит телега, а в комнате "Хлев" вместо матраса лежит настоящая солома. На многих большое впечатление производит комната "Рыбака" - она вся синяя, там весят рыбацкие сети с сушеной рыбой. Место кровати в этой комнате - лодка.

Оригинальны и апартаменты "Пасечника". Это огромный улей, в котором висят большие соты, пахнущие медом. Комната полосатая - желто-черная.

Foto: © Deividas Bendžius/delfi.lt

На втором этаже еще четыре комнаты – "Лето", "Осень", "Зима" и "Весна". В комнате "Весна" висят ветки с раскрывшимися почками, все цветет, зеленеет. В комнате "Осень" все желтеет, висят овощи, разбросаны сухие листья, а вместо кроватей - огромные плетеные корзины.

В комнате "Зима" кажется холоднее, чем в других, возможно, из-за искусственного снега, а вместо кровати здесь - большие санки. Арвидас говорить, что спать в них удобно.

На третьем этаже хозяин спрашивает: куда вы хотите попасть после смерти - в рай или в ад? В зависимости от ответа он поведет вас направо или налево. Одна комната яркая, красивая - это "Рай". А другая черная, с хлыстами и наручниками - это "Ад".

На четвертом этаже тоже можно выбирать из двух комнат - "Луны" и "Солнца". "Солнце" предпочитают гости из Израиля.

"Достопримечательность каждой комнаты - кровать. Нет ни одной обычной. Все мы придумали сами", – рассказал Арвидас.

Много внимания хозяева уделяли и ванным комнатам. Они повторяют тематику номеров. В каждом номере есть все удобства.

Foto: © Deividas Bendžius/delfi.lt

Стоимость всех комнат одинаковая - 15 евро с человека без завтраков. Приезжие могут пользоваться общей кухней и готовить себе.

По словам хозяев, постояльцы у них бывают круглый год. Особенно много гостей приезжает осенью.

Во дворе гостиницы хозяева держат кур и кроликов. Есть там и небольшой водоем, в котором можно ловить рыбу.

Все чаще эту гостиницу арендуют большие организации для банкетов и съездов. Поэтому владельцы гостиницы устроили не только ресторан, но и зал со сценой и баром. По подсчетам Арвидаса, в их гостинице могут остановиться 120 человек.

В Литве об этой гостинице знают немногие, зато ее облюбовали иностранцы: здесь останавливаются туристы из США, стран Азии, Скандинавских стран, Великобритании, Германии. "Все они говорят, что нигде такой гостиницы раньше не видели, поэтому фотографируют каждый угол", – рассказал Арвидас.