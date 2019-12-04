ФОТО. Закрытая тюрьма Лукишкес в Вильнюсе станет альтернативной Рождественской площадью

Известная литовская тюрьма Лукишкес, расположенная в центре Вильнюса, помимо своей очевидной исторической ценности, когда-то являлась тюрьмой строгого режима. В июле этого года было принято решение ее закрыть, и теперь тюрьма возрождается совсем в другом формате: на Рождество в ней планируется провести альтернативную вечеринку.

Построенная в 1902 году, Лукишская тюрьма еще до середины нынешнего года была одной из наименее привлекательных частей столицы Литвы. Одновременно в ней могли отбывать срок 400 заключенных и еще 300 находиться в изоляторах временного содержания.

В начале XX века тюрьма имела собственный артезианский колодец, совершенную сеть водоснабжения и канализации, центральное отопление и систему вентиляции. Были построены тюремная кухня, пекарня, баня, прачечная и административный корпус.

На трех верхних этажах корпуса, где содержались заключенные, размещалась римско-католическая часовня. В 1905 году была построена каменная православная церковь святого Николая Чудотворца, сохранившаяся до нынешних дней. Кроме нее на территории Лукишкес сейчас находятся еще пять зданий — здания тюрьмы и тюремной больницы, промышленные и административные здания и КПП.

Но это Рождество Лукишская тюрьма будет встречать совсем в другом виде. Как рассказал Тургиду представитель Go Vilnius, на территории бывшей тюрьмы планируется установить световые инсталляции, водяную рождественскую елку и другие художественные объекты.

"В течение некоторого времени мы обсуждали идею световых инсталляций в разных неожиданных местах. Эти инсталляции символизируют, что Вильнюс – открытый, смелый город, готовый встретиться лицом к лицу с мрачными периодами своей истории, превратив их в нечто совершенно иное и неожиданное. Это первая инсталляция такого рода, и я надеюсь, что мы станем свидетелями начала новой традиции", - рассказал Дариюс Купляускас, координатор проекта "Альтернативная Рождественская площадь".

Альтернативная Рождественская площадь будет открыта ежедневно с 16:00 до 22:00 с 20 декабря по 5 января. Вход бесплатный.