ФОТО. Занесло: Как выглядят заброшенные дороги в пустыне ОАЭ
Foto: Vida Press

Большинству из нас кажется, что в пустыне встречаются только оазисы. Но это не совсем верное утверждение: в пустыне можно найти еще и дороги. Вполне себе асфальтированные, с качественной разметкой и всем прочим. Вот только беда – их постоянно заносит песком.

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Пустыня не любит вторжения в свои владения, поэтому построенные дороги регулярно приходится очищать от насыпавшегося на них песка – причем это касается не только пустынных дорог ОАЭ, но практически всех дорог в этой стране. "Природа всегда готова нанести свой удар и разрушить все планы, которые задумал человек", - рассказывает Ивонна Дерен, 30-летняя польская стюардесса, которая и смогла сделать эти необычные фотографии.

По словам девушки, она приехала в ОАЭ для того, чтобы потренироваться в езде по бездорожью. "Как только вы покидаете город, перед вами расстилается абсолютно сюрреалистический пейзаж пустыни и сети дорог в ней, построенных много лет назад. И кажется, что вы попали в какой-то постапокалиптический мир, "выпрыгнувший" на вас прямо из научно-популярного фильма", - добавляет Ивонна.

И вот как выглядят эти дороги:

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