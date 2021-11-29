ФОТО. Завидуем молча: В Таллине заработал рождественский рынок и зажглась новогодняя елка

В конце прошлой недели – чуть раньше Риги – в столице Эстонии зажглась новогодняя елка и заработал рождественский рынок. Эстония оказалась чуть ли не единственной страной в Европе, где рождественский рынок, несмотря на пандемию, работал каждый год.

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Уже традиционно жемчужиной и центральной точкой Рождественской ярмарки будет рождественская елка, которая в этом году отмечает юбилей: 580 лет назад, в 1441 году, на таллиннской Ратушной площади была установлена первая рождественская елка в Европе.

Теперь эта традиция распространилась по всему миру и стала важной частью рождественских обычаев самых разных народов — своя рождественская елка уже есть почти на каждой деревенской площади. В этот раз подходящая для представительской площади нашей столицы ель была найдена неподалеку от Таллина, в волости Куусалу. Чтобы украсить ель понадобилось 300 золотых шаров разных размеров и более 3 километров световых гирлянд.

Foto: DELFI.EE/Ilmar Saabas

Радостная новость для детей — помимо двух классических каруселей на рождественской ярмарке появилась третья, совершенно другая карусель. Вместо привычного рождественского поезда пассажиров по Старому городу теперь будет возить двухэтажный рождественский автобус. Как всегда, рядом с домиком Деда Мороза установлен почтовый ящик, в который все желающие могут бросить Деду Морозу письмо с просьбой о подарке или просто с хорошими пожеланиями.

Стать частью рождественской сказки можно будет не только в Старом городе, но и за его пределами. Ворота и сводчатые проходы Старого города уже получили новые украшения, на улицах повсюду видны световые гирлянды и венки, а на Площадь Свободы возвращается красочная световая инсталляция. По всему городу установлено 250 небольших сверкающих огнями елей.

Таллиннская Рождественская ярмарка будет работать каждый день с 12:00 до 19:00, а горячие напитки будут предлагаться в течение еще нескольких часов после закрытия. Рождественская ярмарка будет открыта до вечера 2 января 2022 года.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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