ФОТО. Житель Вильнюса побывал на самой большой в мире рождественской елке в Дортмунде: цены на ярмарке - сказка

У Каролиса из Вильнюса есть традиция: каждый год он посещает разные европейские рождественские ярмарки, а в этом году внимание мужчины привлекла праздничная атмосфера Дортмунда.

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Германия славится своим уникальным подходом к рождественским ярмаркам: в этой стране это почти святое дело, в каждом крупном городе есть украшенные ярмарки, и главный продукт на них — сытная еда и горячие напитки. В этом году Дортмунд оказался уникален еще и тем, что, как утверждается, украсил самую большую рождественскую елку в мире, пишет литовский Delfi.

По словам Каролиса, "елка, действительно, огромная, но, не побоюсь этого слова - страшная". Мужчина считает, что жители Дортмунда не стали специально возиться с елкой, украсили и "не переживают, что криво". Впрочем, он тут же добавляет, что, несмотря на то, что рождественская елка, якобв, самая большая в мире в этом году, она не является главным акцентом ярмарки и даже предметом обсуждения.

Обилие ассортимента поражает: ничего подобного в Вильнюсе не нашел

Вот уже несколько лет Каролис и его семья посещают различные европейские рождественские ярмарки, и он говорит, что чем дальше, тем больше не понимает концепцию литовских праздничных ярмарок: "Грубо говоря, на рождественской ярмарке люди в основном хотят двух вещей — хорошо поесть и выпить. А вы сходите на Вильнюсскую ярмарку - один-другой киоск с продуктами, да с такими забавными, что даже трудно сказать, что поел. И еще один киоск с глинтвейном. Все остальное напоминает ярмарку Казюкаса, где даже очередей нет, все выстраиваются у других киосков, где еда и напитки".

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Мужчина не скрывает, что не понимает, зачем нужно так скромничать с обилием еды на рождественских ярмарках, когда вся суть зимних развлечений именно в этом: "Пошли мы на Вильнюсскую ярмарку с ребенком. Горячего чая хотелось, но еще попробуй найди этот киоск, а потом еще и очередь длинную отстоять надо. А вот киоск с чаем, который рассыпной, и его нужно нести домой и там заваривать. Зачем вам на ярмарке чай, который даже на месте пить нельзя? Не знаю", — смеется Каролис.

Дортмундская ярмарка отличается обилием горячей, сытной и необычной еды: блинов, стейков, сосисок, огромных бутербродов. Одним из самых своеобразных, как уверяет Каролис, но особенно вкусных блюд является хот-дог с... селедкой:

"Кажется странным, но это очень-очень вкусная рождественская еда: булочка похожа на ту, из которой делают хот-дог, только здесь она очень мягкая, только что вынутая из духовки, а посредине селедка или какая-то другая рыба. Вкус - сказка".

Цены порадовали больше всего: с 5 евро в кармане точно не пропадешь

Недостатка в напитках здесь тоже нет, а немцы не стесняются предлагать интересные сочетания: "Глинтвейн на каждом углу, но почти везде есть специальное предложение для тех, кому очень холодно или для кого кривизна ели глаз режет – в глинтвейн добавляется стакан выбранного более крепкого напитка. Стакан здесь скорее метафора, потому что на тебя смотрят и наливают, наливают, наливают. После этих коктейлей елка выпрямляется, и, может быть, уже вы сами немного кривым остаетесь", — смеется собеседник. Кстати, алкогольный коктейль, который очень популярен летом, в горячем виде дортмундские торговцы тоже научились готовить.

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Пожалуй, самое интересное — это цены: стакан глинтвейна здесь стоит всего 3 евро, а глинтвейн с дополнительным крепким напитком — около 4-5 евро. Каролис говорит, что с пятью евро в кармане здесь можно не просто перекусить, а как следует поесть. "После Вильнюсской ярмарки цены здесь были просто чудом. Скажем, хот-дог с селедкой или другой рыбой стоит 4 евро, набор мини-пицц, от которого один человек насытится - 5 евро, огромные вафли - 4 евро, кофе и чай - около 2,50 евро, какао - около 3,50 евро. Для тех, кто хочет чай с градусом - около 5 евро. Огромный сытный традиционный бутерброд с куском мяса, который больше напоминает гамбургер — 3,50 евро", — говорит Каролис.

Каролису очень нравится и отличная традиция немецких ярмарок: "В Германии, и не только, принято наливать горячее вино или другие горячие напитки в обычные многоразовые чашки. За ту чашку оставляешь залог и уже ходишь с ней по ярмарке - выпил в одном месте, пошел куда-то еще, снова наполнил эту чашку. Когда вы хотите пойти домой, вы либо возвращаете чашку и получаете залог обратно, либо оставляете ее себе. Кто-то хранит их на память, кто-то раздает, но гор одноразовых стаканчиков и полных мусорных баков нет".

По словам мужчины, рождественские ярмарки в Европе — это, пожалуй, лучшая возможность действительно проникнуться праздничным духом и настроением: "В то время как в Литве все собираются вокруг елки, здесь просто толпы людей встречаются и тусуются все вместе".