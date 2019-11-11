ФОТО: Жители этого города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?

Собственная квартира — признак достатка и успеха, уже заложенный в культурный код россиян. Самовольный отказ от недвижимости большинством воспринимается как что-то аномальное и необъяснимое, однако вопреки здравому смыслу такое происходит в Воркуте.

Местные жители стараются покинуть город всеми возможными способами, вследствие чего местный рынок жилья перевернулся с ног на голову — квартиры дарят местным властям, лишь бы не платить за ЖКХ. Заполярный исход — в материале “Ленты.ру”.

В конце 1980-х — середине 1990-х население Воркуты достигло пика, перевалив за сотню тысяч человек. Максимальные значения — 116-117 тысяч человек — наблюдались в 1991-1992 годах, и сразу после этого численность населения пошла на убыль.

Причина — закрытие угольных шахт, на которых работали воркутинцы. Угольная отрасль стала для Воркуты градообразующей: поселок Рудник, из которого затем вырос город, был заложен в 1931 году, в 1932-м появились первые шахты. К началу 1940-х население Воркуты составляло около 7 тысяч человек, к концу 1950-х — уже 56 тысяч.

Сейчас численность населения вернулась к этим показателям. В 2018-м в городе насчитывалось около 58 тысяч жителей, а в 2019-м — уже 56 тысяч, и люди продолжают уезжать.

Скорее всего, данные Росстата даже скромнее реальных цифр: статистика на сайте городской администрации говорит об оттоке 1,26 тысячи человек в квартал — соответственно, за год цифра может составлять 5-6 тысяч жителей.

Это не может не сказываться на стоимости жилья: республика Коми регулярно входит в рейтинги регионов с падающими ценами — при том, что в среднем по стране квадратные метры уверенно дорожают.

View this post on Instagram A post shared by Моя Воркута (@myvorkuta) on Jun 15, 2019 at 8:41am PDT

Цены на жилье в самой Воркуте, если судить по открытыми источникам, могут достигать 3,7 миллиона рублей (около 53 000 евро) — такова стоимость самой дорогой квартиры города в базе Domofond. Однако, по отзывам местных риелторов, с такими запросами о покупателях можно забыть: квартиру в хорошем состоянии, с качественным ремонтом и полной меблировкой, можно продать в пределах полумиллиона рублей (около 7100 евро) — и это будет хорошая сделка.

View this post on Instagram A post shared by Моя Воркута (@myvorkuta) on Mar 19, 2019 at 2:34am PDT

К слову, наличие меблировки на местном рынке жилья вообще вряд ли может считаться серьезным конкурентным преимуществом. Многие жители уезжают из города, оставляя квартиры вместе с мебелью: стоимость перевозки вещей в случае переезда на Большую землю сопоставима со стоимостью самой недвижимости, которую очень проблематично продать.

Низкий спрос приводит к тому, что уезжающие из Воркуты жители отдают свои квартиры городской администрации. Местные власти принимают в дар не все жилье: квартиры должны быть “в надлежащем санитарном состоянии”, жилье в пригородных поселках не рассматривается.

Речь идет о поселках так называемого Воркутинского кольца — с закрытием большинства шахт эти поселки стали “призраками”. Некоторые официально закрыты, некоторые — как поселок Северный — живут, несмотря на значительное количество пустующих зданий. Местная администрация постепенно переселяет в Северный семьи из полностью опустевших населенных пунктов “кольца”.

View this post on Instagram A post shared by 🌊 (@virtalik) on Sep 24, 2019 at 3:06pm PDT

Уезжающие на материк жители Северного тоже пытаются продать свое жилье. В базе ЦИАН на момент публикации размещено три объявления — от 70 до 300 тысяч рублей за квартиру (от 1000 до 4200 евро) . В таком бюджете предлагается приобрести двух- и трехкомнатные квартиры. В базе Domofond минимальная стоимость квартиры в поселке — 40 тысяч рублей, в самой Воркуте — 50 тысяч рублей (570 и 710 евро соответственно). Значительная часть объявлений включает слова “продаю в связи с переездом”.

View this post on Instagram A post shared by Jef Bonifacino (@jefbonifacino) on Sep 21, 2019 at 3:20am PDT

Квартиры, которые горожане по договору дарения передают мэрии, отдаются под расселение ветхого фонда. По данным администрации, дарят одну-две квартиры в месяц. Мэр Воркуты Игорь Гурьев в октябре 2019-го заявил о том, что огромное количество пустующего жилья на балансе города стало настоящей проблемой для властей — приходится оплачивать капремонт и эксплуатационные платежи — и это обходится городу в сотни миллионов рублей. Чтобы избежать этих расходов, пустующие дома постепенно отключают от коммуникаций.

View this post on Instagram A post shared by Листопад Сергей (@listopad_sergey) on Sep 17, 2019 at 5:42am PDT

Покупатели заполярной недвижимости редки, но они все-таки есть. По словам риелторов, жильем в Воркуте интересуются жители ближнего зарубежья — прежде всего, Украины и Киргизии.

View this post on Instagram A post shared by Andrey🌎Chelyabinsk🇷🇺Russia (@ushanka.travel) on Sep 1, 2019 at 5:55am PDT

В октябре 2019-го о желании стать собственником квартиры в Воркуте заявил известный блогер Илья Варламов — по его словам, покупку жилья он рассматривает как альтернативу гостинице на время посещения города. Варламов обозначил пределы интересующего бюджета: от 30 до 100 тысяч рублей за квартиру (от 330 до 1400 евро).

View this post on Instagram A post shared by UDchronicles (@udchronicles) on Sep 11, 2019 at 7:28am PDT

Как и городские власти, Варламов не интересуется жильем в поселках Воркутинского кольца. Особых требований к состоянию самого дома и благоустройства окружающей территории блогер не задает — его вполне устроит жилье в обычном для города жилом фонде. Визуальный ориентир, размещенный Варламовым в блоге, примерно соответствует следующему фото.

View this post on Instagram A post shared by Jef Bonifacino (@jefbonifacino) on Oct 8, 2019 at 4:20am PDT

В большинстве случаев воркутинцы, размещающие объявление о продаже жилья на открытых площадках, рассчитывают на больший бюджет, но найти квартиру стоимостью до 100 тысяч рублей (1400 евро) в городе несложно — по несколько вариантов есть во всех основных базах недвижимости.

View this post on Instagram A post shared by Сергей Андреевич (@sergeyrubin) on Oct 8, 2019 at 4:04am PDT

Один из лотов — “трешка” площадью 70 квадратных метров на Авиационной улице. Жилье продается всего по тысяче рублей (14 евро) за квадратный метр. Если же все-таки обратить внимание на поселок Северный, за 55 тысяч рублей (780 евро) можно приобрести четырехкомнатную квартиру. “Недорого, потому что так захотел собственник”, — отмечается в объявлении.

View this post on Instagram A post shared by Моя Воркута (@myvorkuta) on Apr 2, 2019 at 10:12pm PDT

Если постараться, можно найти и совсем бюджетные варианты — например, квартира в доме на бульваре Шерстнева выставлена на продажу всего за один рубль (0,014 евро)!

Подобная щедрость легко объяснима — если просто бросить недвижимость, придется оплачивать коммунальные услуги. Кстати, наличие значительных задолженностей за услуги ЖКХ — типичный случай для воркутинских квартир, и при покупке местной недвижимости ситуацию с коммуналкой стоит выяснить заранее. Так что недвижимость в Воркуте постепенно становится активом с отрицательной стоимостью.