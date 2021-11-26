ФОТО. Зимняя сказка: Самый высокий водопад в Балтии покрылся льдом
Foto: Sven Arbet / DELFI

Миллионы сосулек, сказочные ледяные фигуры и сотни восторженных вздохов — именно такую картину можно было наблюдать 23 ноября у водопада Валасте - самого высокого водопада в странах Балтии.

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30-метровый водопад Валасте, расположенный на северо-востоке Эстонии, считается ее национальным символом. Согласно легенде, более 180 лет назад местный житель по имени Краави Юри выкопал дренажную канаву и вывел ее к обрыву Онтика. В 1840 году местная газета Inland, выходившая на немецком языке, посвятила водопаду небольшую заметку и даже назвала его чудом света.

Вода падает с глинта, состоящего из песчаника и древних силурийских известняков. В холодные зимы водопад замерзает. Три года назад на водопаде была открыта обновленная лестница, при помощи которой можно спуститься с обрыва Онтика вниз к морскому берегу, любуясь водопадом в процессе спуска.

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