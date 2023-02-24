ФОТО. Зимняя засуха в Италии открыла скрытую дорогу на один из островов на знаменитом озере Гарда

Знаменитое итальянское озеро Гарда вновь стало местом паломничества туристов. Причина – необычно сухая зима, из-за которой в озере сильно уменьшился уровень воды, и стала видна насыпанная дорога с берега на крошечный островок Сан-Бьяджо, расположенный посередине озера.

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Обычно на остров можно добраться только на лодке, но исторически низкий уровень воды обнажил узкую дорожку из камня и песка, соединяющую его с берегом.

"Это красивое, но в то же время грустное зрелище, потому что оно связано с зимней засухой. Мы надеемся, что это будет недолгим", — передает Euronews слова Альберто Пампури, 62-летнего пенсионера, который приехал к месту на велосипеде со своей женой и друзьями.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Это необычное явление напоминает некоторым посетителям "Плавучие пирсы", художественную инсталляцию 2016 года художника Христо на другом итальянском озере – Изео. Христо установил несколько пешеходных мостов через озеро.

"Но это были искусственные понтоны, а здесь — настоящее произведение искусства!" — с энтузиазмом говорит Агата Картери, 48-летняя учительница.

Почему уровень воды в озере Гарда такой низкий?

Аномально сухая зима привела к тому, что уровень воды в озере Гарда достиг самого низкого зимнего уровня за более чем 30 лет. Уровень воды в озере примерно на 65 см ниже среднего для этого времени года. Воды реки По и озер Маджоре и Комо также исключительно низкие.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Обычно озеро заполняется талым снегом с окружающих вершин, но этой зимой в этом регионе было очень мало снега или дождя.

Как засуха повлияет на туризм на озере Гарда?

Пять лет назад Маттео Фиори пешком пересек залив Манерба-дель-Гарда и достиг острова Сан-Бьяджо, подняв рюкзак над головой, чтобы защитить его от волн. "Воды было по грудь, это было приключение", — сказал 45-летний социальный работник, приехавший полюбоваться новым путем к острову.

Наплыв туристов, неожиданный для февраля, стал благом для маленького городка Манерба-дель-Гарда. "Остров стал достопримечательностью не в сезон, что делает наше озеро более известным", — говорит мэр Флавиано Маттиотти.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Но засуха может принести городу проблемы в будущем, также предупреждает он. "Если весной уровень озера не поднимется, нам придется углублять гавани, чтобы облегчить доступ для туристических лодок", — сказал он.

Около 28 миллионов туристов посетили озеро Гарда в прошлом году, около 40 процентов из них прибыли из Германии, Австрии или Швейцарии. "Как будто идешь по воде, — восхищается Афра Форхаузер, туристка из Южного Тироля. — Как только я увидела репортаж об острове в новостях немецкого телевидения, я решила приехать".

На Сан-Бьяджо, также известном как "Кроличий остров", семьи устраивают пикники на траве под прекрасным зимним солнцем или гуляют по пустынным пляжам. Дети лазают по камням и запускают в воду "блинчики".

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Зимой появилось новое туристическое движение – открыть для себя те участки озера, которые обычно находятся под водой", — говорит Паоло Артелио, президент VisitGarda, агентства, рекламирующего озеро Гарда. Туристы могут увидеть частично покрытые водой пещеры Катулла, остатки римской виллы на оконечности полуострова Сирмионе.

Но местные власти настаивают на том, что большинство типичных озерных достопримечательностей все еще доступны — и что "преждевременно плакать о катастрофе".

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Для туристов ничего не меняется, потому что средняя глубина озера по-прежнему составляет 136 метров, они могут заниматься серфингом, ходить под парусом или просто плавать, — заверяет Пьерлучио Сереза, генеральный секретарь местной организации следящей за качеством воды Comunità del Garda.

"Достаточно конца февраля со снегом и дождливого марта, чтобы ситуация нормализовалась", — добавляет он.