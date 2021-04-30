Франция объявила дату открытия страны для туристов
Foto: Shutterstock

Французские власти объявили, что с 9 июня разрешат въезд в страну в туристическими целях. Предполагается, что впускать без ограничений будут только тех туристов, кто предъявит справку с негативным результатом теста на коронавирус, пишет turist.ee.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 3 мая Франция начинает понемногу снимать ограничения. Например, жителям страны будет разрешено совершать поездки между регионами. С 19 мая комендантский час перенесут на 21:00, откроются террасы кафе, также разрешат занятия спортом на свежем воздухе.

Помимо разрешения на въезд туристам, с 9 июня во Франции должны заработать кафе, рестораны и спортивные залы. Также планируется разрешить массовые мероприятия, но с ограничением до 5 тыс. человек и обязательным наличием санитарных пропусков у участников.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Коронавирус Летний отпуск Франция
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев