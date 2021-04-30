Франция объявила дату открытия страны для туристов

Французские власти объявили, что с 9 июня разрешат въезд в страну в туристическими целях. Предполагается, что впускать без ограничений будут только тех туристов, кто предъявит справку с негативным результатом теста на коронавирус, пишет turist.ee.

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С 3 мая Франция начинает понемногу снимать ограничения. Например, жителям страны будет разрешено совершать поездки между регионами. С 19 мая комендантский час перенесут на 21:00, откроются террасы кафе, также разрешат занятия спортом на свежем воздухе.

Помимо разрешения на въезд туристам, с 9 июня во Франции должны заработать кафе, рестораны и спортивные залы. Также планируется разрешить массовые мероприятия, но с ограничением до 5 тыс. человек и обязательным наличием санитарных пропусков у участников.