На бумаге это может показаться не слишком привлекательным, но 23-летний дизайнер авиационных кресел Алехандро Нуньес Висенте считает, что двухуровневые сиденья – это будущее экономичных полетов.

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Возможно, вы уже видели фотографию прототипа самолетного кресла Chaise Longue Нуньеса Висенте, которая гуляет по интернету. Как пишет CNN Travel, она стала известной еще в прошлом году, вызвав яростные дебаты и шквал реакций со стороны потенциальных пассажиров: некоторые возмущены, некоторые озадачены, некоторые заинтригованы, некоторые – все вышеперечисленное.

"Честно говоря, нет такой вещи, как плохая реклама", – цитирует CNN автора концепта Нуньеса Висенте. В качестве доказательства этого он вернулся на выставку Aircraft Interiors Expo (AIX) в Гамбурге, Германия, где продемонстрировал новую итерацию своего спорного Chaise Longue.

"Люди могут говорить что хотят, и они в какой-то мере всегда ненавидят нововведения, – говорит он. – В большинстве случаев, когда вам показывают что-то новое, все сначала ненавидят это, потому что боятся перемен. Но чем больше вы это показываете, чем больше вы это развиваете, и чем больше они это видят, тем больше они к этому привыкают".

Идея двухэтажных кресел Нуньеса Висенте началась с проекта в колледже в 2021 году. Номинация на премию Crystal Cabin Awards – высшую награду в авиационной промышленности – в 2021 году позволила концепту стать достоянием общественности. Нуньес Висенте приостановил получение степени магистра и приложил все свое время, деньги и усилия, чтобы воплотить свое видение в жизнь.

Сегодня у Нуньеса Висенте есть спонсоры, партнерские сделки и он регулярно общается с "крупнейшими игроками в отрасли". Он считает, что его двухуровневое кресло в самолете – это будущее экономичных полетов, и работает круглосуточно, чтобы воплотить его в жизнь.

Комфорт и вместимость салона



Когда потенциальные пассажиры морщатся от возможной клаустрофобии, а критики говорят, что подобный дизайн сделан только ради того, чтобы авиакомпании впихнули в самолеты побольше кресел, Нуньес Висенте настаивает, что они неправильно поняли его намерения.

Во-первых, он не пытается полностью ликвидировать обычные кресла в самолетах. Нуньес Висенте представляет себе салон самолета, в котором его проект расположен в центре салона, а по бокам от него установлены два ряда обычных самолетных кресел. Он понимает, что такое кресло не всем подойдет или понравится, хотя считает, что для некоторых пассажиров оно может быть более удобным.

При росте 188 сантиметров Нуньес Висенте провел немало тесных перелетов, борясь за пространство для ног и не имея возможности заснуть. Он говорит, что создал Chaise Longue, чтобы решить проблему с креслами в самолете, а не усугублять ее.

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Тем не менее, дизайнер признает, что для авиакомпаний привлекательность Chaise Longue заключается в увеличении числа пассажиров.

"Многие авиакомпании и многие крупные игроки отрасли пытаются подтолкнуть нас к тому, чтобы мы разместили больше пассажиров в самолете, – говорит он. – Но это не наш главный приоритет и не наша главная цель, хотя с таким дизайном это тоже возможно".

По словам Нуньеса Висенте, когда в 2022 году о Chaise Longue стало известно, он получил множество запросов от людей, желающих отправиться в его родной город Мадрид, Испания, чтобы самим испытать прототип.

"К нам приходили люди, которые хотели попробовать его, известные люди, которые видели статью и говорили: "Я хочу поехать и попробовать его"", – говорит Нуньес Висенте.

Теперь Нуньес Висенте запустил Chaise Longue в Метавселенную, благодаря сотрудничеству с компанией 3DSeatMap VR, чтобы проиллюстрировать, как кресло будет выглядеть на месте в салоне самолета. Виртуальные пользователи могут бродить вокруг конструкции и осматривать ее самостоятельно.

"Мы стараемся адаптироваться к каждому конструктивному отзыву, который получаем, – говорит он. – Так мы двигаемся вперед".

Тестирование



На выставке AIX 2023 был представлен новейший прототип Chaise Longue. В нем четыре ряда – два верхних и два нижних – и переработанные самолетные кресла 1995 года действительно откидываются, что облегчает визуализацию того, как эта конструкция может работать в настоящем самолете.

Новый дизайн сохраняет ту же двухуровневую концепцию что и раньше с несколькими незначительными изменениями. Шаткие ступеньки, похожие на лестницу, по которым раньше можно было подняться на верхний уровень, были заменены на более прочную версию. Багаж на нижнем уровне теперь размещается под сиденьем перед вами. Идея заключается в том, чтобы вместо встроенных экранов пассажиры могли использовать личные устройства для развлечения в полете.

Нуньес Висенте говорит, что он также улучшил пространство для ног на верхнем уровне. Кроме того, поскольку на том же уровне нет никого непосредственно позади вас, вы можете откинуть сиденье довольно далеко назад, что является несомненным плюсом.

Что касается нижнего уровня, то он кажется довольно клаустрофобным, но это вопрос личных ощущений. Хотя ряд кресел, расположенных прямо на линии глаз, не всем понравится, других это беспокоить не должно – особенно когда есть гораздо больше места, чтобы вытянуть ноги, чем в обычном эконом-классе самолета.

И хотя троим людям, сидящим как на нижнем, так и на верхнем ряду, кажется немного тесновато, борьба за пространство для локтей точно такая же, как и в обычном экономическом классе.

Сиденья на нижнем уровне складываются, когда не используются – по типу театральных кресел – что, по словам Нуньеса Висенте, делает нижний ряд немного более доступным и может вместить людей в инвалидных колясках, хотя верхнее место остается закрытым для тех, кто испытывает проблемы с передвижением.

Будущее путешествий



Нуньес Висенте провел последний год, путешествуя по миру, посещая авиационные выставки и встречаясь с экспертами отрасли, чтобы рассказать о своем видении. Партнер Нуньеса Висенте, Клара Сервис Сото, тоже работает над Chaise Longue полный рабочий день, выполняя функции операционного директора проекта.

Друзья пары сначала не понимали их ("Ребята, вы с ума сошли, этого не будет. Что вы делаете, вы тратите свое время, вы не получите зарплату, вы тратите лучшие годы своей жизни", – вспоминает Нуньес Висенте). Но, по его словам, "по мере развития проекта и набирания оборотов произошел сдвиг в сознании".

Хотя Нуньес Висенте и говорит, что авиакомпании заинтересовались этой идеей, нет никакой гарантии, что Chaise Longue будет воплощен в жизнь. А если и будет, то точно не сразу – Нуньес Висенте в настоящее время работает над получением соответствующих сертификатов – а это процесс длительный и сложный.

Нуньес Висенте также прекрасно понимает, что авиакомпании, как правило, не заинтересованы в инвестициях в экономический класс. Есть исключения: например, новый экономический SkyNest от Air New Zealand. Но обычно инновации происходят в бизнес- и первом классах.

Тем не менее, Нуньес Висенте считает, что двухуровневая структура может быть адаптирована к любому классу салона самолета. "В конце концов, двухэтажный самолет позволяет оптимизировать пространство", – говорит он.

И хотя путь может быть долгим, а дизайн понравится не всем, Нуньес Висенте по-прежнему твердо верит в его жизнеспособность. "Мы знаем, что в какой-то момент это сработает, и люди будут благодарны за это, даже если сейчас они этого не знают", – говорит он.