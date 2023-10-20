Где отдохнуть осенью? Тенерифе – остров вечной весны
Foto: Join Up Baltic

Хотя сентябрь в Латвии выдался на редкость теплым, мы все понимали: это ненадолго. И любители тепла уже "сидят на чемоданах" в поисках более теплого местечка. Рассказываем о Тенерифе – острове вечной весны, куда всю зиму можно отправиться чартерным рейсом из Риги.

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Украинские туроператор Join UP! Baltic, год назад зашедший на латвийский рынок, с октября предлагает отправиться на Тенерифе. По статистике это излюбленное место латвийских путешественников осенью. Join UP! Baltic начнет выполнять туры прямым рейсом из Риги раз в неделю с конца октября. Авиаперелет до Канарских островов будет осуществлять национальная авиакомпания airBaltic.

Тенерифе, крупнейший из испанских Канарских островов, приобрел популярность благодаря круглогодичной комфортной температуре: отдыхать на островах можно и зимой, и летом. К тому же, здесь есть все привычные для европейцев сервис и условия для отдыха.

Ежегодно Тенерифе посещают около 5 млн туристов, причем, по последним статистическим данным, только в первой половине 2023 года остров посетили 3,2 млн человек со всего мира. Тенерифе – это благоустроенные курорты и отели, кафе и рестораны, клубы и магазины, а также невероятные природные красоты и множество приключений. Помимо удобной инфраструктуры поистине завораживает природа островов.

Чем заняться на Тенерифе?

На острове можно посетить разноплановые экскурсии: водные развлечения, тематические парки, выезды на природу, посещение деревень и других островов, всемирно известный зоопарк, где живут дельфины и киты.

Вот некоторые из основных достопримечательностей и развлечений, на которые мы советуем путешественникам обратить особое внимание:

Где отдохнуть осенью? Тенерифе – остров вечной весны
Foto: Shutterstock
  • Национальный парк Тейде, где находится вулкан Тейде, самая высокая вершина Испании. Парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и характеризуется как один из самых богатых и разнообразных комплексов вулканических ландшафтов и впечатляющих природных объектов в мире.
  • Лоро-парк – самое посещаемое место на Тенерифе, один из лучших в мире парков животных. В нем представлено более 10 000 экзотических животных, включая дельфинов, морских львов и китов. Парку уже более 50 лет, и в нем обитает более 400 видов животных.
  • Наблюдение за звездами – чистое небо и ограниченное световое загрязнение делают Тенерифе прекрасным местом для наблюдения за звездами. Одним из самых волшебных мест для наблюдения за звездами является Национальный парк Тейде, а на одном из пляжей можно наблюдать захватывающий парад звезд под аккомпанемент волн Атлантического океана.
  • Живописная деревня Маска. На северо-западе Тенерифе среди облаков и скал спряталась небольшая живописная деревушка Маска, до которой можно добраться по серпантинной дороге. Отсюда можно полюбоваться захватывающими дух горными и небесными пейзажами.
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"Теперь вся наша жизнь в телефоне – мы заказываем еду по телефону, покупаем необходимые услуги и товары в два клика, планируем работу и отдых в онлайн-календарях и т. д. Cледуя этим тенденциям, Join UP! Baltic также внедряет инновационные технологии, чтобы путешествовать было удобнее. Компания создала собственное мобильное приложение, в котором можно купить путевку. Также Join UP! Baltic первые в странах Балтии начали консультировать клиентов онлайн с использованием инновационной технологии "Гид в кармане". Теперь каждый путешественник может общаться с гидом на своем языке, используя наиболее удобный канал связи — мессенджеры Facebook и Telegram", — говорит Сабина Сайковская, Join UP! Глава в странах Балтии.

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