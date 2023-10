Где отдохнуть осенью? Тенерифе – остров вечной весны

Хотя сентябрь в Латвии выдался на редкость теплым, мы все понимали: это ненадолго. И любители тепла уже "сидят на чемоданах" в поисках более теплого местечка. Рассказываем о Тенерифе – острове вечной весны, куда всю зиму можно отправиться чартерным рейсом из Риги.

Украинские туроператор Join UP! Baltic, год назад зашедший на латвийский рынок, с октября предлагает отправиться на Тенерифе. По статистике это излюбленное место латвийских путешественников осенью. Join UP! Baltic начнет выполнять туры прямым рейсом из Риги раз в неделю с конца октября. Авиаперелет до Канарских островов будет осуществлять национальная авиакомпания airBaltic.

Тенерифе, крупнейший из испанских Канарских островов, приобрел популярность благодаря круглогодичной комфортной температуре: отдыхать на островах можно и зимой, и летом. К тому же, здесь есть все привычные для европейцев сервис и условия для отдыха.

Ежегодно Тенерифе посещают около 5 млн туристов, причем, по последним статистическим данным, только в первой половине 2023 года остров посетили 3,2 млн человек со всего мира. Тенерифе – это благоустроенные курорты и отели, кафе и рестораны, клубы и магазины, а также невероятные природные красоты и множество приключений. Помимо удобной инфраструктуры поистине завораживает природа островов.

Чем заняться на Тенерифе?

На острове можно посетить разноплановые экскурсии: водные развлечения, тематические парки, выезды на природу, посещение деревень и других островов, всемирно известный зоопарк, где живут дельфины и киты.

Вот некоторые из основных достопримечательностей и развлечений, на которые мы советуем путешественникам обратить особое внимание:

Национальный парк Тейде , где находится вулкан Тейде, самая высокая вершина Испании. Парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и характеризуется как один из самых богатых и разнообразных комплексов вулканических ландшафтов и впечатляющих природных объектов в мире.

, где находится вулкан Тейде, самая высокая вершина Испании. Парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и характеризуется как один из самых богатых и разнообразных комплексов вулканических ландшафтов и впечатляющих природных объектов в мире. Лоро-парк – самое посещаемое место на Тенерифе, один из лучших в мире парков животных. В нем представлено более 10 000 экзотических животных, включая дельфинов, морских львов и китов. Парку уже более 50 лет, и в нем обитает более 400 видов животных.

– самое посещаемое место на Тенерифе, один из лучших в мире парков животных. В нем представлено более 10 000 экзотических животных, включая дельфинов, морских львов и китов. Парку уже более 50 лет, и в нем обитает более 400 видов животных. Наблюдение за звездами – чистое небо и ограниченное световое загрязнение делают Тенерифе прекрасным местом для наблюдения за звездами. Одним из самых волшебных мест для наблюдения за звездами является Национальный парк Тейде, а на одном из пляжей можно наблюдать захватывающий парад звезд под аккомпанемент волн Атлантического океана.

– чистое небо и ограниченное световое загрязнение делают Тенерифе прекрасным местом для наблюдения за звездами. Одним из самых волшебных мест для наблюдения за звездами является Национальный парк Тейде, а на одном из пляжей можно наблюдать захватывающий парад звезд под аккомпанемент волн Атлантического океана. Живописная деревня Маска. На северо-западе Тенерифе среди облаков и скал спряталась небольшая живописная деревушка Маска, до которой можно добраться по серпантинной дороге. Отсюда можно полюбоваться захватывающими дух горными и небесными пейзажами.

