Где уже в апреле тепло? Топ-6 доступных стран с самой комфортной температурой

Апрель для многих — идеальное время для отдыха. В первую очередь потому, что рынок буквально бурлит от выбора дешевых спецпредложений, которые могут существовать только перед официальным стартом туристического сезона. Британский The Sun назвал самые жаркие направления, где с комфортом можно отдохнуть в середине весны, пишет портал turizm.ru.

Открывает список Испания. Эксперты рекомендуют вместо материковой части страны выбрать острова, где температура воздуха достигает уже +23֯ С. Наиболее комфортны в апреле курорты Лансароте и Тенерифе.

Жарко в апреле и на севере Африки. Самым лучшим вариантом станет отдых в Марокко. На его курортах температура воздуха днем переваливает за +25֯ С.

Не менее заманчивым направлением в апреле является и Турция. Местные курорты уже вовсю готовятся к летнему сезону, поэтому большая часть услуг доступна для постояльцев отелей. Столбик термометра на турецком побережье в апреле может подниматься до +22֯ С.

Жаркую погоду в апреле обещают и на греческом острове Кос. Это один из самых южных курортов страны, поэтому апрельские температуры достигают здесь +22֯ С, а морская вода прогрета до +18֯ С.

Попал в топ жарких направлений апреля и Египет. На местных курортах в этом месяце одни из самых высоких температур — до +38֯ С.

Замыкает топ Мексика. Согласны, это очень далеко. Но! В этом месяце воздух здесь прогревается до рекордных +37֯ С.