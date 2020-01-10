Где в мире жарко, сухо и комфортно в феврале?

Британское издание Daily Star составило список самых солнечных направлений для зимних каникул в феврале. В него вошли Чианг Май в Таиланде и Марракеш в Марокко.

Эксперты сравнили среднюю температуру воздуха на европейских и мировых курортах в феврале и назвали самые жаркие из них, пишет портал turizm.ru. Так, на тайском курорте Чианг Май самый короткий месяц в году порадует средней дневной температурой на уровне +33֯ С.

Не менее теплыми в это время окажутся и популярные Пхукет и Паттайя. Компанию этим пунктам назначения также составляют Сингапур, в котором столбик термометра в феврале поднимается до +25֯ С, и столица Марокко — Марракеш, где в среднем воздух прогревается до +22֯ С.

Издание также включило в число лучших направлений для тех, кто хочет провести свой февральский отпуск в тепле, Кейптаун (+29֯ С), Кению (+27֯ С), Гавайи (+25֯ С) и Кабо-Верде в Атлантическом океане (+25֯ С).

В числе жарких европейских курортов специалисты назвали Лансароте и Тенерифе, входящие в состав Канарских островов. Здесь в среднем температура в феврале достигает +20֯ С. Чуть прохладнее в этом месяце окажется в Фуэртевентуре, что также на Канарах (+19֯ С), на испанском южном курорте Малага (+18֯ С) и в португальском Алгарве (+18֯ С).

Издание также дало несколько советов, которые помогут выгодно забронировать авиабилеты на перечисленные курорты. Во-первых, при бронировании рейсов лучше использовать окно Google в режиме инкогнито. Это не даст веб-сайтам отслеживать историю бронирований и корректировать на основе этого ваши цены. Во-вторых, билеты лучше бронировать с вылетом между 18:00 и 12:00. В это время перелеты чаще всего оказываются дешевле. Самые дорогие перелеты обычно выполняются утром и в полдень. Кроме того, для экономии лучше избегать рейсов по субботам и пользоваться сайтами сравнения цен. Последний совет поможет убедиться, что вы получаете наиболее выгодное предложение.