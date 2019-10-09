Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира

Богатые люди могут позволить себе жить в любой точке земного шара. Однако почти три четверти миллиардеров Земли проживают всего в 10 странах мира.
Как отмечается в отчете Wealth-X "2019 World Ultra Wealth Report", 72% сверхсостоятельных людей, а именно 265 490 человек, проживает в 10 странах, о которых мы расскажем ниже.
10. Швейцария
Число сверхсостоятельных жителей: 6 145
Их общее состояние: $808 млрд
Швейцария — одна из самых развитых и богатых стран мира. Швейцария — высокоразвитая индустриальная страна с интенсивным высокопродуктивным сельским хозяйством и почти полным отсутствием каких-либо полезных ископаемых.
По подсчетам западных экономистов, она входит в первую десятку стран мира по уровню конкурентоспособности экономики.
Швейцарская экономика тесно связана с внешним миром, прежде всего со странами ЕС, тысячами нитей производственной кооперации и внешнеторговых сделок.
TagsВеликобритания Германия Гонконг Италия Канада Китай США Франция Швейцария Япония
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