Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира

Богатые люди могут позволить себе жить в любой точке земного шара. Однако почти три четверти миллиардеров Земли проживают всего в 10 странах мира.

Как отмечается в отчете Wealth-X "2019 World Ultra Wealth Report", 72% сверхсостоятельных людей, а именно 265 490 человек, проживает в 10 странах, о которых мы расскажем ниже.

10. Швейцария

Foto: Reuters/Scanpix

Число сверхсостоятельных жителей: 6 145

Их общее состояние: $808 млрд

Швейцария — одна из самых развитых и богатых стран мира. Швейцария — высокоразвитая индустриальная страна с интенсивным высокопродуктивным сельским хозяйством и почти полным отсутствием каких-либо полезных ископаемых.

По подсчетам западных экономистов, она входит в первую десятку стран мира по уровню конкурентоспособности экономики.

Швейцарская экономика тесно связана с внешним миром, прежде всего со странами ЕС, тысячами нитей производственной кооперации и внешнеторговых сделок.