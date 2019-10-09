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9. Италия
Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира
Foto: Shutterstock

Богатые люди могут позволить себе жить в любой точке земного шара. Однако почти три четверти миллиардеров Земли проживают всего в 10 странах мира.

Как отмечается в отчете Wealth-X "2019 World Ultra Wealth Report", 72% сверхсостоятельных людей, а именно 265 490 человек, проживает в 10 странах, о которых мы расскажем ниже.

10. Швейцария

Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира
Foto: Reuters/Scanpix

Число сверхсостоятельных жителей: 6 145

Их общее состояние: $808 млрд

Швейцария — одна из самых развитых и богатых стран мира. Швейцария — высокоразвитая индустриальная страна с интенсивным высокопродуктивным сельским хозяйством и почти полным отсутствием каких-либо полезных ископаемых.

По подсчетам западных экономистов, она входит в первую десятку стран мира по уровню конкурентоспособности экономики.

Швейцарская экономика тесно связана с внешним миром, прежде всего со странами ЕС, тысячами нитей производственной кооперации и внешнеторговых сделок.

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9. Италия

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Вести Экономика

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