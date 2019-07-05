Гениальные, но забытые: 7 заброшенных радаров времен Холодной войны

В эпоху Холодной войны во всем мире было построено множество сверхсовременных на тот момент радарных систем, основными задачами которых являлось наблюдение за вероятным противником и раннее предупреждение о нападении.

В конце 1980-х большая их часть была вытеснена спутниковыми технологиями. Оборудование с этих радарных станций вывезли, но здания и антенны остались и теперь представляют собой живописные руины.

Что характерно — СССР и Россия к демонтажу некогда сверхсекретных объектов подходили более "вдумчиво" (чего стоит только уничтожение Скрундского локатора), поэтому большинство объектов в списке расположены в странах НАТО. Советские же, в массе своей, либо тщательно уничтожены, либо до сих пор используются по назначению.

1. Радар SCR-270



Первые в США более или менее серийно производящиеся радары, стояли на вооружении американской армии во время Второй мировой войны и даже поставлялись по ленд-лизу в СССР. Известны тем, что с их помощью были обнаружены японские самолеты, летевшие на Перл-Харбор (но в силу разных причин предупреждение не было передано, куда следует). Изготовлялись как стационарные, так и мобильные версии SCR-270, остатки первых можно найти в некоторых медвежьих углах США.

