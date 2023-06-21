Германия ввела летние железнодорожные билеты за 10 евро в дополнение к месячному абонементу за 49 евро

Германия продолжает поощрять железнодорожные поездки по стране, предлагая новые летние билеты по €10. В рамках этой схемы правительство выпустило один миллион билетов. Последнее предложение является дополнением к ежемесячному общенациональному билету на общественный транспорт стоимостью 49 евро, который начал действовать в Германии с 1 мая.

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Министр транспорта Фолькер Виссинг заявил в ноябре, что этот шаг направлен на сокращение выбросов и помощь людям в преодолении кризиса стоимости жизни.

На каких маршрутах действуют железнодорожные билеты стоимостью 10 евро?

Deutsche Bahn, национальная железнодорожная служба Германии, объявила о запуске билетов стоимостью €9,90 на некоторых маршрутах ближнего следования. Ограниченная акция, действующая с 11 июня по 31 июля 2023 года, также предлагает пассажирам дешевые билеты для коротких поездок на поездах ICE.

В число доступных маршрутов входят участки между Кельном и Дюссельдорфом, Гамбургом и Бременом, Дрезденом и Лейпцигом, Аугсбургом и Мюнхеном.

Льготные тарифы продаются для билетов второго класса. Если у вас есть карта BahnCard 25 или 50, вы можете получить дополнительные скидки, что означает, что короткая поездка может стоить всего 7,40 евро.

Где действует билет Deutschland за 49 евро?

Все желающие могут приобрести Deutschland-Ticket или D-Ticket на сайте и в приложении Deutsche Bahn, а также в транспортных компаниях по всей Германии. Он доступен в виде цифровой подписки, которую при необходимости можно будет отменить.

Билет будет действовать в автобусах и поездах – во всех видах общественного транспорта на короткие и средние расстояния – по более низкой цене, чем обычно. Он не работает в поездах, обслуживаемых DB Fernverkehr AG (включая RE) или другими поставщиками услуг дальнего следования, такими как FlixTrain (IC, EC, ICE).

В настоящее время правительство ведет переговоры с DB Fernverkehr об исключениях на некоторых участках линии.

Foto: Imago/Scanpix/LETA

Первоначально планировалось, что Deutschland-Ticket будет действовать с января, но в итоге начало проекта перенесли на май. Вместо единовременной покупки, как это было прошлым летом в рамках схемы за 9 евро, новый безбумажный билет предлагается в виде абонемента. Это оказалось самым простым вариантом, поскольку он будет действовать во всех сетях общественного транспорта Германии, многие из которых имеют запутанную систему оплаты проезда.

Детям до шести лет билет не нужен.

Что случилось с месячным билетом за 9 евро?

Летом 2022 года был опробован билет стоимостью 9 евро, который позволял людям путешествовать на поездах, автобусах и трамваях по всей стране.

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Он был введен для борьбы с растущей инфляцией, вызванной войной России в Украине. Билет также должен был стимулировать людей пользоваться экологически чистым транспортом и сократить потребление топлива. Ассоциация транспортных компаний Германии VDV заявила, что за эти три месяца было сэкономлено около 1,8 млн тонн выбросов углекислого газа.

Многие в Германии высказывались за продолжение этой схемы, но возникли разногласия по поводу цены и того, кто будет компенсировать компаниям продажу льготных билетов. В конце концов, было достигнуто соглашение о введении новой схемы с более приемлемой ценой – 49 евро в месяц.

Некоторые земли решили создать собственную версию этой схемы. Например, Берлин ввел абонемент стоимостью 29 евро, который действует в общественном транспорте региона.