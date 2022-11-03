Гид по закоулкам: Восемь удивительных стран Европы, про которые все забывают. А зря!

Европа всегда была одним из наиболее популярных туристических направлений в мире. Особенно если речь идет о таких странах, как Франция, Испания или Италия. Однако в Европе есть гораздо больше, нежели эти, всем известные направления с их достопримечательностями, пейзажами и толпами туристов, желающих увидеть все самое интересное.

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В Европе есть и другие страны. Может быть, не такие популярные, как упомянутые выше, но все равно прекрасные и удивительные. Вот восемь из них.

Румыния



Зачем ехать: за ощущением сказки

Наиболее известная благодаря "Дракуле" Брэма Стокера, Румыния – страна зубчатых горных вершин, замков с высокими шпилями из сборников рассказов и средневековых городов, которые, кажется, не изменились совсем за все время своего существования. И это мы не говорим про увлекательные этнографические музеи и старинные деревни, в которых можно познакомиться со старинными румынскими традициями. Найдется место и для любителей прогулок на природе – в стране множество пешеходных троп для знакомства с ее болотами и дикой природой.

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