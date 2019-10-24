Глава British Airways предложил пассажирам пить в самолете. Чтобы лучше спать

Глава авиакомпании British Airways Вилли Уолш дал пассажирам совет, который поможет легко заснуть во время перелета. Об этом сообщает turizm.ru со ссылкой на Daily Star.

Генеральный директор национального перевозчика Британии заявил, что в самолете очень важно поспать, чтобы после приземления чувствовать себя бодрым. Однако его способ быстро погрузиться в сон идет вразрез с большинством рекомендаций экспертов. В. Уолш советует пассажирам выпить! Один или два бокала красного вина. По его мнению, именно это поможет справиться с напряжением, немного расслабиться и вздремнуть. Чтобы погрузиться в сон еще быстрее, глава компании… Нет, больше вина не надо! Он советует использовать маску для сна.

Итак, главное в этой рекомендации — не переусердствовать. Если вовремя не остановиться, чувство бодрости после совершения посадки, мягко говоря, не гарантировано, — заявил В. Уолш. Подтверждают эту важную поправку специалисты сайта Drink Aware. По их словам, большое количество алкоголя быстрее погружает человека в глубокую фазу сна, из-за чего он проводит меньше времени в более спокойной "стадии быстрого движения глаз". В итоге, после сна человек имеет обратный эффект: чувство усталости, независимо от того, как долго он спал. И это не единственный недостаток злоупотребления спиртным на борту самолета. Алкоголь может вызвать обезвоживание организма с такими симптомами, как головокружение и головные боли. Кроме того, он приводит к высыханию кожи и губ.

Ранее британская стюардесса Кара Мудлер в своём блоге "Жизнь бортпроводника" поделилась советами, как быстро заснуть в самолете, чтобы перелет не казался долгим. Она рекомендует пассажирам перед полетом перевести свои внутренние часы на время, по которому живут в пункте назначения. То есть необходимо есть, пить и спать в соответствии с часовым поясом, в который предстоит поездка. Если на борту самолета питание подается не в нужное время, еду стоит взять с собой. Отлично подойдут сухофрукты. Стюардесса также советует избегать продуктов, вызывающих желудочно-кишечные расстройства, и не переедать. На борт также необходимо захватить маску для сна, шумоподавляющие наушники и книгу.