Гонконг раздаст всем желающим 500 000 бесплатных авиабилетов, первые счастливчики появятся уже в марте

В последние месяцы город, наконец-то, отменил ковидные ограничения на поездки, включая обязательную изоляцию по прибытии. А со следующей недели беспрепятственными станут и поездки в материковый Китай. Благодаря этому Гонконг надеется оправиться от огромного негативного воздействия пандемии на его туристическую отрасль. И частью плана является бесплатная раздача 500 000 авиабилетов на сумму более 250 миллионов евро.

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Еще в октябре исполнительный директор Совета по туризму Гонконга Дейн Ченг рассказал BBC, что изначально бесплатные билеты были куплены для поддержки авиакомпаний во время пандемии.

А в среду, 1 февраля, исполнительный директор Гонконга Джон Ли запустил кампанию Hello Hong Kong, стоимостью 2 миллиарда долларов (1,8 миллиарда евро), в ходе которой 1 марта начнется бесплатная раздача авиабилетов.

Как будет работать схема бесплатных билетов в Гонконге?

Раздача начнется 1 марта и продлится около шести месяцев, при этом билеты будут распространяться поэтапно.

По словам главного исполнительного директора администрации аэропорта Гонконга Фреда Лама Тин-фука, бесплатные билеты будут распространяться гонконгскими авиакомпаниями Cathay Pacific, HK Express и Hong Kong Airlines.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По данным Time Out Hong Kong, билеты будут распространяться постепенно на зарубежных платформах авиакомпаний начиная со стран Юго-Восточной Азии, за которыми последуют материковый Китай и Северо-Восточная Азия.

Жители самого Гонконга получат летом 80 000 бесплатных авиабилетов, а еще 80 000 – жители района Большого залива.

Какие скидки будут доступны в Гонконге?

Посетители также могут воспользоваться специальными предложениями и ваучерами, которые предложат различные городские организации.

Всего будет выпущен один миллион ваучеров на сумму более 100 гонконгских долларов (11,60 евро). Каждый из них предоставит скидки на еду, напитки, транспорт, отели, магазины и достопримечательности. По данным Time Out Hong Kong, они будут распространяться на стойках туристической информации, расположенных на четырех пограничных контрольно-пропускных пунктах, с 17:00 2 февраля.

В течение 2023 года в городе также пройдет более 250 мероприятий и фестивалей, от Гонконгского марафона до музыкального фестиваля Clockenflap, Art Basel и Hong Kong Rugby Sevens.

Каковы требования для въезда в Гонконг?

На протяжении всей пандемии в Гонконге были одни из самых строгих правил для путешественников.

Город в значительной степени присоединился к стратегии "нулевого Covid-19", распространенной на материковом Китае, и ослаблял правила въезда на несколько месяцев медленнее, чем Сингапур, Япония или Тайвань.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Только в сентябре был отменен обязательный карантин по прибытии. Но даже после того, как в январе Гонконг вновь открыл границу с материковым Китаем, туризм восстанавливаться не спешил.

Теперь правила смягчены еще больше. Посетителям больше не нужно самоизолироваться по прибытии, если их тест на Covid-19 показывает отрицательный результат.

Въезжающие туристы проходят экспресс-тестирование на антигены по прибытии и повторно на пятый день своего визита. Если у вас положительный результат, вы должны самоизолироваться в течение пяти дней в своем отеле или жилье. Доказательство вакцинации также требуется для лиц старше 12 лет, если у вас нет документа о том, что вы не можете быть вакцинированы по медицинским причинам.

Жители Гонконга, не прошедшие полную вакцинацию, смогут въехать в Гонконг. Нерезидентам, которые не полностью вакцинированы и посещали места за пределами материкового Китая, Макао или Тайваня в течение последних семи дней, будет отказано во въезде в Гонконг.

Гонконг полностью открывает границу с материковым Китаем

С понедельника, 6 февраля, все ограничения на поездки между Гонконгом и материковым Китаем будут сняты. До сих пор требовался отрицательный ПЦР-тест, а также предварительная регистрация для получения разрешения на посещение материкового Китая.

Foto: Kaspars Misiņš

На пресс-конференции исполнительный директор Гонконга Джон Ли пояснил, что означает полное открытие границы: "Во-первых, не будет ограничений по количеству людей на всех погранпереходах, не будет необходимости делать предварительные резервации, и вы сможете путешествовать совершенно свободно. Во-вторых, будет отменено требование о тестировании на Covid-19 перед въездом. В-третьих, все пункты иммиграционного контроля будут открыты".

Virgin Atlantic прекращает полеты в Гонконг спустя 30 лет

Закрытие воздушного пространства России после вторжения в Украину означает, что некоторые авиакомпании не будут возобновлять полеты в Гонконг.

Осенью Virgin Atlantic объявила, что окончательно закроет свои офисы в Гонконге. Полеты в город были приостановлены в начале пандемии и должны были возобновиться в рамках летнего расписания 2023 года.

Перевозчик, однако, принял решение полностью отказаться от азиатского хаба. Этому решению способствовало несколько факторов, в том числе закрытие воздушного пространства над Россией, что увеличило время в пути как минимум на час.

Клиентам, которые забронировали поездку в Гонконг с Virgin Atlantic с марта 2023 года, было предложено возмещение, ваучер или возможность перебронирования на альтернативный маршрут с авиакомпанией.