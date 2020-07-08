Горхолл, Батарейная тюрьма и посольство Швеции: в Таллине пройдут бесплатные экскурсии по недоступным ранее местам

Если вы планируете отправиться на этих выходных в Таллин, то вам несказанно повезло. 11 и 12 июля столица Эстонии предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и архитектурой зданий, куда обычно просто так не попасть.

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Бесплатно можно будет посетить: Горхолл, посольство Швеции на улице Pikk 28, квартиру с террасой на крыше в квартале Ротерманни, необычную гостиницу Hektor Container Hotel, здание бывшего завода подводных лодок, Батарейную тюрьму и многие другие интересные объекты.

Open House Tallinn приглашает вас открыть для себя городские пространства Таллинна и познакомиться со здешней архитектурой и историей зданий. Мероприятие бесплатное и доступно для всех желающих.

В рамках проходящего в течение одних выходных мероприятия для посетителей будут открыты двери около 40 общественных зданий, жилых домов, строящихся объектов и любопытных офисных и производственных зданий.

Open House Tallinn дает посетителям отличную возможность попасть в здания и помещения, обычно закрытые для посещения. Программа состоит из экскурсий для людей всех возрастов с разными интересами. Экскурсии составлены с учетом расположения, тематики и истории здания.

Подробнее о мероприятии ЗДЕСЬ.

Выбрать объект для посещения можно ЗДЕСЬ.