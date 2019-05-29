Горничные отелей описали постояльца своей мечты

Горничные отелей рассказали, как должен вести себя идеальный постоялец, чтобы облегчить их жизнь. Выдержки из анонимных интервью с сотрудницами гостиниц опубликовал Business Insider.

В первую очередь уборщицы отметили гостей, которые не заправляют свои кровати перед выселением. «В этом нет необходимости, но нам очень приятно, когда гость разбирает кровать перед тем как уйти. Это очень помогает, потому что нам нужно убрать много комнат за короткое время», — рассказала экономка отеля Holiday Inn и также посоветовала гостям кидать использованные полотенца на пол.

Кроме того, одна из горничных упомянула, что сотрудницам очень приятно, когда посетители оставляют для них мороженое или холодный напиток. Особенно, если речь идет об отелях в жарких странах.

Вдобавок уборщица Hampton Inn рассказала, почему не стоит оставлять телевизор включенным, когда гость уже покинул номер. «Мы не можем знать, находитесь вы в комнате или нет. Поэтому, когда вы оставляете телевизор включенным, мы теряемся в догадках. Кроме того, лучше не оставлять табличку "Не беспокоить", если вы уже съехали из отеля», — пояснила сотрудница.

Также горничные порекомендовали не разбрасывать мусор по всей комнате, если урна уже заполнена. «Сделайте нам одолжение и сложите весь мусор, не поместившийся в ведро, в одно место. Тогда нам не придется бегать по всей комнате и собирать его. Это действительно сэкономит время», — уточнила экономка отеля Quality Inn.