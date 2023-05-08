Город-убийца: Ученые назвали европейскую столицу с самым высоким риском смерти от жары

По данным нового исследования, опубликованного в журнале Lancet Planet Health, парижане подвергаются наибольшему риску смерти от жары по сравнению с другими европейскими городами. Среди 854 европейских городов и городских районов, включенных в исследование, французская столица имеет самые высокие риски смертности, связанные с температурой, во всех возрастных группах.

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В исследовании оценивалась общеевропейская смертность, вызванная "неоптимальными температурными условиями" с января 2000 года по декабрь 2019 года. Для пожилых жителей в возрасте 85 лет и старше вероятность смерти из-за повышения температуры в Париже была в 1,6 раза выше, нежели в других местах.

За французской столицей по степени риска смертей, связанных с жарой, следуют Амстердам и Загреб.

Почему в Париже риск выше?

Смертность от жары в Париже резко возросла из-за случившейся в Европе тепловой волны 2003 года, которая особенно сильно затронула Францию, говорится в докладе. Социально-экономические условия и политика адаптации также влияют на уязвимые группы населения.

Тепловые волны – результат изменения климата на планете – становятся все более частыми и интенсивными в столице Франции, а недостаток зелени в городе часто становится предметом обсуждения. Ученые предупреждают что, если люди и правительства не примут решительных мер, ситуация будет только ухудшаться.

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Париж также особенно уязвим, поскольку в качестве материала для крыш в городе используется цинк – металл, поглощающий тепло, что усугубляет высокие температуры, добавляется в докладе.

Хотя риск умереть от жары с возрастом увеличивается, исследование показало, что экстремальная жара влияет на все возрасты более однородно, чем экстремальный холод.

Как Париж готовится к будущим волнам жары?

В ряде других докладов говорится, что Париж "перегревается" и к 2080 году волны жары могут наблюдаться 34 дня в году по сравнению с 14 днями в год в 2010-х годах.

Это побудило политиков адаптироваться к "новой реальности", вызванной изменением климата. В одном из последних докладов предупреждалось о возможности того, что к середине века во французской столице температура летом может достигнуть 50 градусов по Цельсию.

План климатических действий, выдвинутый после тепловой волны 2003 года, направлен на то, чтобы сделать Париж углеродно-нейтральным к 2050 году и избежать превращения его в "остров тепла".

В докладе также содержится призыв к разработке более жесткой политики для решения растущей проблемы, особенно в условиях непрерывно растущих городов, которые все больше страдают из-за изменения климатических условий.